ポケモン好きの俳優・大和田伸也さんとポケモンのコラボLINEスタンプが販売
【ポケモン×大和田伸也 ぬいぐるみと一緒！】 発売中 価格：250円
画像は「ポケットモンスター」の30周年記念ロゴ
ポケモンは、コミュニケーションアプリ「LINE」にてスタンプ「ポケモン×大和田伸也 ぬいぐるみと一緒！」を発売した。価格は250円。
大和田伸也さんはポケモン好きで知られる俳優で、バラエティ番組「ポケモンとどこいく!?」にも出演をしている。そんな大和田さんとポケモンのコラボスタンプが新登場。ポケモンのぬいぐるみとセリフを組み合わせたデザインに加え、大和田さんの実写スタンプもラインナップされている。
