WBC´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë¤Þ¤¿ÈáÊó¡Ä¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹ÍË¾³ô¥¦¥§¥¶¡¼¥Û¥ë¥È¡Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤â»ñ³ÊËþ¤¿¤µ¤º½Ð¾ìÉÔ²Ä
¡¡3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Éé½ý¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë¤Þ¤¿ÈáÊó¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£Æ±¹ñÂåÉ½¤Ç¤Î½Ð¾ì¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î¼ã¼êÍË¾³ôJJ¡¦¥¦¥§¥¶¡¼¥Û¥ë¥ÈÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¤¬ÂåÉ½»ñ³Ê¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»²²ÃÉÔ²Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£20Æü¤Þ¤Ç¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤ä¡ÖOSEN¡×¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥§¥¶¡¼¥Û¥ë¥È¤ÏÁ°Æü¡¢¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é´Ú¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ëÍ×·ï¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡WBC¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¹ñ¤Î¹ñÀÒ¡Ê»ÔÌ±¸¢¡Ë¤ä±Ê½»¸¢¤ÎÊÝÍ¡¢¤Þ¤¿¤Ï½ÐÀ¸¡¢Î¾¿Æ¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬¹ñÀÒ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¥¦¥§¥¶¡¼¥Û¥ë¥È¤ÏÁÄÊì¤¬´Ú¹ñ¿Í¤Çºß´ÚÊÆ·³¤È·ëº§¤·¤ÆÅÏÊÆ¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÂåÉ½»ñ³ÊÍ×·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ö´Ú¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¡£Ç¯Ï·¤¤¤Æ¤¤¿¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ÄÇ°¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¦¥§¥¶¡¼¥Û¥ë¥È¤Ï2024Ç¯¤ÎMLB¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ7°Ì¡Ë¤Ç¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¥«·³¤Î¥È¥Ã¥×ÍË¾³ô¤Ç¡¢ºòµ¨¤Ï2A¡¢3A¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ109»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦306¡¢17ËÜÎÝÂÇ¡¢59ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¡£Í··â¤ò¤Ï¤¸¤áÆâÌîÊ£¿ô¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£µ¨Ãæ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤ÎÆâÌî¼ê¡¢¶â²ÏÀ®¡Ê¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¡Ë¤¬¡Ö±¦¼êÃæ»Ø¤Îç§ÃÇÎö¡×¤Ç½¤Éü¼ê½Ñ¤Ç¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎÆâÌî¼ê¡¦Á×À®Ê¸¡Ê¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¡Ë¤¬ÏÆÊ¢Éé½ý¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¡¢WBC·ç¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Æ±¤¸ÆâÌî¼ê¤Î¥¦¥§¥¶¡¼¥Û¥ë¥È¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¸½¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£