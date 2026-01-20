この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「先生と串カツ屋にインタビュー」と題した動画を公開。21歳の学童の先生と22歳の串カツ店員が登場し、仕事や恋愛、貯金事情について赤裸々に語った。



動画に登場したのは、パートで学童の先生として働く21歳の女性と、串カツ店で働く22歳の女性。まず仕事のやりがいについて、学童の先生は「髪の毛の色とか変えた時に、子供たちに可愛いとか言ってもらえるのが嬉しい」と笑顔を見せる。一方で、子供たちの可愛さゆえに「注意するのがちょっと可哀想になっちゃう」という悩みも明かした。串カツ店員の女性は、「人と話すのが好きなので、お客さんとコミュニケーションとるとき」が楽しい瞬間だと語った。



話が恋愛のテーマに移ると、二人の状況は対照的であった。学童の先生は、過去の恋愛で「浮気とか」を経験したと告白。「絶対ダメです。本当にやめてください」とカメラに向かって世の男性へ切実なメッセージを送った。一方、串カツ店員の女性は、今年一番嬉しかったこととして、彼氏に「初めて盛大な誕生日をやってもらった」と幸せそうに報告。ホテルを予約してくれ、バルーンなどで飾り付けられた部屋で祝ってもらったエピソードを明かし、「大好きです」と彼氏への想いを口にした。



また、リアルな貯金額について、学童の先生は「100万（円）」と答えたのに対し、串カツ店員の女性は「ほぼないです」と回答。来年の抱負については、先生が「彼氏を作りたいです」と語り、店員は交通事故の影響で遅れたという「副店長、店長までいけたらいいな」と、それぞれ新たな目標を掲げた。



仕事や恋愛に悩みながらも、それぞれの場所で前向きに生きる20代女性の等身大の姿が垣間見えるインタビューとなっている。