欧州株 下落、グリーンランド巡る米欧摩擦を受けて
東京時間19:19現在
英ＦＴＳＥ100 10185.32（-49.97 -0.49%）
独ＤＡＸ 24971.65（-325.48 -1.28%）
仏ＣＡＣ40 8141.81（-117.13 -1.41%）
スイスＳＭＩ 13272.78（-140.81 -1.04%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:19現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49092.00（-455.00 -0.92%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6897.25（-79.50 -1.14%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25291.00（-398.00 -1.55%）
