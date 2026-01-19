欧州株　下落、グリーンランド巡る米欧摩擦を受けて
東京時間19:19現在
英ＦＴＳＥ100　 10185.32（-49.97　-0.49%）
独ＤＡＸ　　24971.65（-325.48　-1.28%）
仏ＣＡＣ40　 8141.81（-117.13　-1.41%）
スイスＳＭＩ　 13272.78（-140.81　-1.04%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:19現在
ダウ平均先物MAR 26月限　49092.00（-455.00　-0.92%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6897.25（-79.50　-1.14%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25291.00（-398.00　-1.55%）