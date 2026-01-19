「インパクトがすごい」途中出場から３分で！ フライブルク24歳日本人が鮮烈ボレー弾で期待の声続々「W杯主役になって」「頼むから怪我しないで」
フライブルクの鈴木唯人が決めた鮮烈なボレー弾が、大きな注目を集めている。
現地１月18日に行なわれたブンデスリーガ第18節、フライブルクはアウクスブルクと敵地で対戦し、２−２のドロー。０−２と先行される苦しい展開のなか、流れを変えたのが途中出場の24歳MF鈴木だった。
56分からピッチに立つと、わずか３分後に結果を残す。右CKがゴール前で混戦となり、こぼれ球が高く浮いた瞬間を見逃さなかった。落下地点を冷静に見極め、ファーサイドで右足を一閃。鋭く振り抜いたボレーシュートがゴールネットを揺らし、チームに反撃の狼煙を上げた。
この一撃にはSNS上でも「インパクトがすごい」「朝からテンション上がる」「すげえな、見過ごせねえ活躍だわ！」「頼むから怪我しないでくれ」「今年のW杯主役になってくれ」「W杯で高井と共に株を上げそう」と称賛の声が続出。勢いに乗ったフライブルクは62分に同点弾を奪い、２点差を追いついて貴重な勝点１を手にした。
鈴木は昨夏にデンマークのブレンビーから加入した。メンバー外が続いた時期もあったが、徐々に出場機会を増やし、今季は公式戦19試合に出場。リーグ戦では３ゴールを挙げている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】２点ビハインドでの追撃弾！ 鈴木唯人の圧巻ボレー
