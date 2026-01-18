[1.18 ¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè19Àá](¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)

ÀèÈ¯

GK 22 ¥Æ¥£¥â¥ó¡¦¥Ù¥ì¥ó¥í¥¤¥¿¡¼

DF 4 ÅÏÊÕ¹ä

DF 15 ¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ü¥¹

DF 21 ¥¢¥Í¥ë¡¦¥¢¥Õ¥á¥É¥¸¥Ã¥Á

DF 30 ¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥í¥È¥ó¥Ð

MF 6 ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ü¥à

MF 14 ¥»¥à¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó

MF 16 ¥ì¥ª¡¦¥¶¥¦¥¢¡¼

MF 23 ¥¢¥Ë¥¹¡¦¥Ï¥¸¡¦¥à¡¼¥µ

MF 40 ¥ë¥·¥¢¡¼¥Î¡¦¥Ð¥ì¥ó¥Æ

FW 17 ¥­¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥Æ¥ó¥°¥¹¥Æ¥Ã¥È

¹µ¤¨

GK 1 ¥æ¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¥¤¥í¥¦

GK 39 ¥ê¥¢¥à¡¦¥Ü¥·¥ó

DF 43 ¥¸¥ã¥ó¡¦¥×¥é¥°

MF 8 ¥¯¥¤¥ó¥Æ¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼

MF 44 T. van den Elshout

MF 72 H. Agboluaje

FW 10 ¥µ¥¤¥ë¡¦¥é¥ê¥ó

FW 11 ¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥Ü¥ë¥¸¥§¥¹

FW 32 ¥¢¥¤¥á¥ó¡¦¥¹¥ê¥Æ¥£

FW 49 ¥·¥ã¥­¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼

´ÆÆÄ

¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼

[¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à]

ÀèÈ¯

GK 1 J. Drommel

DF 2 L. Martes

DF 3 M. Young

DF 4 ¥Ö¥ë¡¼¥Î ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¥¹ ¥¤¥ó¥Ç¥£

DF 5 ¥Æ¥ª ¥­¥ó¥Æ¥í

MF 6 J. Baas

MF 8 J. Kitolano

MF 10 A. Santos

FW 7 ¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë ¥Õ¥¡¥ó ¥Ù¥ë¥Ø¥ó

FW 9 ¥È¥Ó¥¢¥¹¡¦¥í¡¼¥ê¥Ã¥»¥ó

FW 11 »°¸Í½Ø²ð

¹µ¤¨

GK 20 F. Bednarek

GK 30 P. Kuiper

DF 12 S. Sambo

DF 13 S. Bakari

DF 14 T. Velthuis

DF 15 M. Kleijn

DF 17 ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¢¡¼¥ó¥Û¥ë¥È

MF 16 ¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó ¥Ç ¥°¥º¥Þ¥ó

MF 18 ¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥È¡¼¥ë¥ó¥¹¥È¥é

MF 21 P. Clement

FW 19 N. Þórisson

FW 22 S. Ltaief

´ÆÆÄ

Maurice Steijn

¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µ­Ï¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹