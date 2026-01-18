「ペコちゃんmilkyタイム 浦和美園店」誕生へ！　※画像はイメージ

写真拡大

　「不二家」の新業態「ペコちゃんmilkyタイム」が、1月28日（水）10時00分から、埼玉・さいたま市の浦和美園駅2階に全国初オープンする。

【写真】季節限定ドリンクがおいしそう！　提供されるメニュー詳細

■開店記念お楽しみ袋も販売

　今回オープンする「ペコちゃんmilkyタイム 浦和美園店」は、ロングセラーキャンディ「ミルキー」をイメージしたドリンクやさまざまな種類のスイーツを楽しめるカフェ形態の新店舗。

　メニューには、「ミルキー」のやさしい甘さを味わいながらもすっきりと飲みやすいドリンク「のむmilky」がホットとアイスで用意され、定番のコーヒー、ティー、抹茶、ほうじ茶、季節限定のチャイから好きな味を選べる。

　また、バター風味の自社製パイ生地に隠し味として「ミルキー」の練乳を使用したフィリングが自慢の新商品「milkyパイ」のほか、ロールケーキ、ドーナツ、マフィン、ソフトクリームなどスイーツ商品も勢ぞろい。ドリンクとのお得なセットメニューも提供される。

　さらに、オープンを記念し、「不二家」のお菓子やペコちゃんグッズが詰まった“お楽しみ袋”を販売。1月28日（水）〜2月1日（日）の5日間には1200円（税込）以上の購入で参加できる「ガラポン抽選会」も実施され、「ミルキー」に包まれるようなカフェ空間で癒しのひとときを満喫可能だ。