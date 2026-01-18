【閃光のハサウェイ】入場者プレゼント公開！ キャスト＆監督登壇のイベントも決定
2026年1月30日（金）より公開となる映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』、公開日より配布となる1週目入場者プレゼントとして、キャラクターデザイン：恩田尚之 描き下ろしイラストカードの配布が決定。IMAX（R）上映ではIMAX 入場者特典A3ポスターが配布される。また、1月31日（土）には公開記念舞台挨拶の開催が決定した。そのほか、劇場先行販売となるガンプラをはじめとする劇場物販情報や、劇場公開を記念した旧譜キャンペーンの詳細も公開された。
公開初日となる1月30日（金）より1週目入場者プレゼントとして、キャラクターデザイン：恩田尚之 描き下ろしイラストカードの配布が決定。＜ハサウェイ＆ギギ＞と＜ケネス＆レーン＞の2種ランダムとなっている。
さらに、IMAX（R）での鑑賞者にはIMAX入場者特典A3ポスターが配布される。
そして1月31日（土）に新宿ピカデリーとグランドシネマサンシャイン池袋にて、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公開記念舞台挨拶の開催が決定。さらに新宿ピカデリーでは全国ライブビューイングも実施される。舞台挨拶には、ハサウェイ・ノア役 小野賢章、ギギ・アンダルシア役 上田麗奈、ケネス・スレッグ役 諏訪部順一、レーン・エイム役 斉藤壮馬、村瀬修功監督、笠井圭介プロデューサーの登壇を予定している。
また、劇場物販の情報も公開。パンフレット、描き下ろしイラスト商品など豪華グッズが目白押しとなっている。さらに、2月6日（金）より「Ξ（クスィー）ガンダム」の劇場先行ガンプラも発売決定した。
最後に、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の劇場公開を記念し、期間中、機動戦士ガンダム関連 Blu-ray＆DVD商品購入した方へ、「L判イラストシート（4枚セット）」がプレゼントされる。
（C）創通・サンライズ
