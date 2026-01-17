『仮面ライダー』生誕55周年を記念して始動している新プロジェクト「仮面ライダームービープロジェクト」より、新作映画の候補が平成仮面ライダー11作品であることが発表された。

参考：1月27日正午に新作発表か 「仮面ライダームービープロジェクト」カウントダウン開始

これまで“記念イヤー”にふさわしい作品が制作されてきた『仮面ライダー』生誕の周年。生誕45周年では、初代仮面ライダーの藤岡弘、演じる本郷猛／仮面ライダー1号を主人公に据え、金田治が監督を務めた『仮面ライダー1号』（2016年）を制作。生誕50周年では、庵野秀明が監督・脚本を務めた『シン・仮面ライダー』（2023年）、西島秀俊と中村倫也のダブル主演で話題となった「仮面ライダーBLACK SUN」（2022年／Prime Video）、『仮面ライダーW』の続編をアニメ化した『風都探偵』（2022年／U-NEXT、TOKYO MX）と3つのプロジェクトが発表された。

そして 2026年の生誕55周年でも新たな「仮面ライダームービープロジェクト」が始動。新作映画の候補作品は、『仮面ライダーアギト』（2001年／テレビ朝日系）、『仮面ライダー龍騎』（2002年／テレビ朝日系）、『仮面ライダーカブト』（2006年／テレビ朝日系）、『仮面ライダー電王』（2007年／テレビ朝日系）、『仮面ライダーディケイド』（2009年／テレビ朝日系）、『仮面ライダー鎧武／ガイム』（2013年／テレビ朝日系）、『仮面ライダーゴースト』（2015年／テレビ朝日系）、『仮面ライダーアマゾンズ』（2016年／Prime Video）、『仮面ライダーエグゼイド』（2016年／テレビ朝日系）、『仮面ライダービルド』（2017年／テレビ朝日系）、『仮面ライダージオウ』（2018年／テレビ朝日系）の11作品だ。

あわせてそれぞれのサブタイトルを含む新作の作品ロゴが公開。なお、『仮面ライダー』公式サイト上では1月27日12時に向けてカウントダウンが続いている。（文＝リアルサウンド編集部）