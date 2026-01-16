1月16日までに、モデルで女優の小松菜奈が自身のInstagramを更新。近影を公開し、その姿に驚きが広がっている。

小松は、ファッション＆カルチャーメディア『PERK』での撮影ショットを投稿。アパレルブランド『Levi’s』の衣装を着用し、《2026年春夏テーマ：グランジ（Grunge）プレッピー（Preppy）ボヘミアン（Bohemian）にホラー（Horror）を掛け合わせ＝ホランチック（Horror-chic）少し不気味で奇妙。でもなぜだか惹かれてしまう、その感覚を表現してみました》と綴った。

「今回の投稿では、デニムに、白いオフショルダーのトップスと黒のレザーベストを合わせた甘辛なスタイルや、全身デニムで身を包み、赤のレザーの手袋がアクセントになったクールなスタイルなどを披露。3回に分けてそれぞれ印象の違うスタイルをアップしました」（ファッション誌ライター）

モデルとして流石のスタイルを披露した小松。Instagramのコメント欄には、絶賛の声とともに、ある部分に釘付けになっていた。

《小松菜奈のお腹、私の太ももかと思った》

《本当に出産後？こんな細い人見たことない》

《衝撃の腹の薄さ》

丈の短いトップスからチラ見えするお腹の細さに驚愕の声が寄せられたのだ。

小松といえば、2021年11月に俳優・菅田将暉と結婚。多くの作品で共演してきた2人の結婚は、世間から祝福された。さらに小松は、2024年に出産をしている。

「2024年3月、双方の事務所を通じて直筆の文章を綴り、第1子出産を報告しました。母となり約2年ほどが経ったものの、圧巻のスタイルにファンも驚いて当然でしょう。さらに同年4月には、映画『わたくしどもは。』の完成披露試写会に登壇。産後わずか1カ月でのスピード復帰となり、驚きの声が集まりました」（芸能プロ関係者）

小松は2008年に雑誌『ニコ☆プチ』でモデルデビュー。ファッション誌を始め、CMなどでも活躍し、2014年に映画『渇き。』で俳優デビューするなど活躍は多岐にわたる。そんな小松の圧巻のスタイルには、プロ意識が滲み出ている。

「モデルとしても、シャネルのアンバサダーを務めるなど、世界的にも活躍している小松さん。そんな彼女も、運動して努力することや食事の順番を整える、毎晩1時間のストレッチを欠かさないなど、ストイックな生活を送ってきました。母となった今でもその習慣が身についているのでしょう」（前出・芸能プロ関係者）

ママになっても、一流モデルというわけだ。