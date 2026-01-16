¥¤¥ó¥Æ¥ëMF¥Á¥ã¥ë¥Ï¥Î¡¼¥ë¤Ë¥È¥ë¥³¹Ô¤¤Î²ÄÇ½À¤¬ºÆÉâ¾å¡¡¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤¬27²¯±ßÄ¶¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½àÈ÷
ºòÇ¯²Æ¡¢¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î¤Î¥Ï¥«¥ó¡¦¥Á¥ã¥ë¥Ï¥Î¡¼¥ë¤Î³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¡¢°ì»þ¤Ï°ÜÀÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö´Ö¸ò¾Ä¤ÇÂç¶Ú¹ç°Õ¤È¤ÎÊóÆ»¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢·ë¶É¥Á¥ã¥ë¥Ï¥Î¡¼¥ë¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë»ÄÎ±¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¥»¥ê¥¨A¤ÎÁ´20»î¹çÃæ16»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÍ×¤È¤·¤ÆÃæÈ×¤ÎÄì¤Î°ÌÃÖ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤Ïº£·î¤ÎÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇºÆ¤Ó¥Á¥ã¥ë¥Ï¥Î¡¼¥ë¤Î³ÍÆÀ¤ËÄ©¤à¤è¤¦¤À¡£°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥È¥ë¥³¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥¨¥ë¥¿¥ó¡¦¥¹¥º¥¥å¥ó»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤Ï°ÜÀÒ¶â1500Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó27²¯6000Ëü±ß)¤òÍÑ°Õ¤·¡¢15Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï¸½ºß¥»¥ê¥¨A¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¼´¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ã¥ë¥Ï¥Î¡¼¥ë¤ò¼º¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áÆ±¥¯¥é¥Ö¤¬°ÜÀÒ¸ò¾Ä¤Ë±þ¤¸¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤È¤·¤Æ¤ÏÄÉ²Ã¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ê¤É°ÜÀÒ¶â°Ê³°¤Î¹¥¾ò·ï¤ÎÄó¼¨¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£