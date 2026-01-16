¡ÚÂçµ¬ÌÏ½¤Á¶¡Û¹ñ¸ò¾Ê¿ä¾©¤Î¡ÖÃÌ¹ç°ãÌó¶âÆÃÌó¾ò¹à¡×¤Ï°ÕÌ£¤Ê¤¤¡ª¡©ÀìÌç²È¤¬¸ì¤ëÍî¤È¤··ê
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÂçµ¬ÌÏ½¤Á¶¹©»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾ï¤ËÉÔ°Â¤Î¼ï¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÃÌ¹ç¡×¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¡ÊÎáÏÂ7Ç¯¡Ë6·î¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÏÃÌ¹ç¤òÍÞ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀÁÉé·ÀÌó¤Ë¡ÖÃÌ¹ç°ãÌó¶âÆÃÌó¾ò¹à¡×¤òÀß¤±¤ë¤è¤¦»öÌ³Ï¢Íí¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¾ò¹à¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð°Â¿´¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¸½¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê ¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹COO¤Î»³ËÜÄ¾×½¤µ¤ó¤¬¡¢ÃÌ¹ç°ãÌó¶â¾ò¹à¤Î¸Â³¦¤È¡¢ËÜÅö¤Ë»ñ»º¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ÖÂ¿½Å¤ÎÍÞ»ßºö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
◾️¹ñ¸ò¾Ê¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¡ÖÃÌ¹ç°ãÌó¶âÆÃÌó¾ò¹à¡×¤È¤Ï¡©
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬³Æ¶È³¦ÃÄÂÎ¤ËÄÌÃÎ¤·¤¿¤³¤Î¾ò¹à¤Ï¡¢»Ü¹©²ñ¼Ò¤È´ÉÍýÁÈ¹ç¤Î·ÀÌó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤â¤·ÃÌ¹ç¤¬È¯³Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»Ü¹©²ñ¼Ò¤¬´ÉÍýÁÈ¹ç¤Ë°ãÌó¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¡×¤È¤¤¤¦¼è¤ê·è¤á¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÀ¹¤ê¹þ¤à¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌÜÅª¡§¶âÁ¬Åª¤Ê¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÃÌ¹ç¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ò¾å¤²¡¢Ì¤Á³¤ËËÉ¤°¡£
¸½¾õ¡§Âçµ¬ÌÏ½¤Á¶¤Ç°ìÈÌÅª¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½¤Á¶¹©»öÀÁÉé·ÀÌóÌó´¾¡Êµì¡¦»Í²ñÏ¢¹ç¡¢¸½¡¦¼·²ñÏ¢¹ç¡Ë¡×¤Ë¤Ï¡¢É¸½à¤Ç¤³¤Î¾ò¹à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÆÃÌó¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤è¤ê¤Ï¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÇÃÌ¹ç¤¬ËÉ¤²¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
◾️ÃÌ¹ç¾ò¹à¤¬¡Ö°Ëâ¤Î¾ÚÌÀ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÍýÍ³
¤Ê¤¼¡¢°ãÌó¶â¾ò¹à¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖÈ¯³Ð¡×¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÊÉ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
È¯³Ð¸å¤ÎÅ¬ÍÑ¤È¤¤¤¦¸Â³¦¡§°ãÌó¶â¤¬È¯Æ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÃÌ¹ç¤¬µ¯¤¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¤½¤ì¤¬È¯³Ð¤·¤¿¸å¡×¤Ç¤¹¡£
¾ÚÌÀ¤ÎÆñ¤·¤µ¡§ÃÌ¹ç¤ÏÌ©¼¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢³°¤«¤é¸«È´¤¯¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ëº¤Æñ¤Ç¤¹¡£´ÉÍýÁÈ¹ç¤¬¼«ÎÏ¤ÇÃÌ¹ç¤òÎ©¾Ú¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö°Ëâ¤Î¾ÚÌÀ¡×¤Ë¶á¤¤Ï«ÎÏ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹©»ö·ÑÂ³¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¡§¤â¤·¹©»öÃæ¤ËÃÌ¹ç¤¬È¯³Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¿®Íê´Ø·¸¤¬Êø¤ì¤¿²ñ¼Ò¤Ë¹©»ö¤òÂ³¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤ÆÊÌ¤Î²ñ¼Ò¤òÃµ¤¹¤Î¤«¡£´°À®ÊÝ¾Ú¤ÎÏ¢Æ°¤Ê¤É¡¢¶Ë¤á¤ÆÊ£»¨¤ÊË¡ÅªÈ½ÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
◾️ÃÌ¹ç¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¡ÖÂ¿½Å¤ÎÍÞ»ßÎÏ¡×¤Îºî¤êÊý
»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¾ò¹à¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡Ö¤½¤â¤½¤âÃÌ¹ç¤¬µ¯¤¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¡×¤ò²¿½Å¤Ë¤â¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¸«ÀÑ¤â¤ê»²²Ã»þ¤ÎÀÀÌó½ñ¡§Æþ¤ê¸ý¤Î»þÅÀ¤Ç¡ÖÃÌ¹ç¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀÀÌó½ñ¤òÄó½Ð¤µ¤»¡¢¿´ÍýÅª¤Ê¸£À©¤ò¤«¤±¤ë¡£
Å°ÄìÅª¤Ê¸«ÀÑ¤â¤êÀººº¡§´ÉÍýÁÈ¹ç¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¸«ÀÑ¤â¤ê¹àÌÜ¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÀººº¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¡£¡Ö¤³¤ÎÁÈ¹ç¤Ï¸·¤·¤¤¡¢²¼¼ê¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè»°¼Ô¤Î²ðÆþ¡§¥×¥í¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬²ðÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸«ÀÑ¤â¤ê¤ÎÉÔ¼«Á³¤Ê½ÅÊ£¤ä¡¢ÉÔÅö¤Ê¹âÃÍ¤òÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¸«¤Ç¸«È´¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ü¹©²ñ¼Ò¤òÁªÄê¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ø¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÃÌ¹ç¤Îµ¿¤ï¤·¤¤¥±ー¥¹¤Ï·ã¸º¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥í¤ÎÌÜ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢ºÇ¶¯¤ÎÀÚ¤ê»¥¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê»³ËÜ¤µ¤ó¡Ë
◾️ÃÌ¹çÂÐºö¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª·ÀÌó½ñ¤ËÀø¤à¡ÖÊÝ¾Ú¤ÎÈ´¤±Ï³¤ì¡×
¼Â¤Ï¡¢ÃÌ¹çÂÐºö°Ê¾å¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤¬¡¢ÀÁÉé·ÀÌó½ñ¤½¤Î¤â¤Î¤Î¡ÖÉÔÈ÷¡×¤Ç¤¹¡£
·ÀÌóÉÔÅ¬¹çÀÕÇ¤¤Î´ü´Ö¡§É¸½àÅª¤Ê·ÀÌó¤Ç¤Ï2Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤È¡Ö¥¢¥Õ¥¿ーÊÝ¾Ú¡ÊËÉ¿å10Ç¯¤Ê¤É¡Ë¡×¤¬·ÀÌóÆâ¤Ç¤É¤¦À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬Û£Ëæ¤ÊÊª·ï¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Õ¥¿ーÁ°ÅÀ¸¡¤ÎÌÀÊ¸²½¡§ÊÝ¾Ú´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤ëÁ°¤Ë¹Ô¤¦ÅÀ¸¡¤ò¡Ö¸ýÌóÂ«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÀÌóÆâ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Þ¤È¤á¡Û»ñ»º¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¿ô¡ó¡×¤Î¥³¥¹¥È¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤
Âçµ¬ÌÏ½¤Á¶¤ÎÁíÈñÍÑ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢³°ÉôÀìÌç²È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÈñÍÑ¤Ï¿ô¡ó¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦°ãÌó¶â¾ò¹à¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÍÞ»ßºö¤Î°ì¤Ä¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë
¡¦¥×¥í¤Î²ðÆþ¤Ë¤è¤ë¡Ö¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¶ÛÄ¥´¶¤ò¸½¾ì¤Ëºî¤ë
¡¦ÊÝ¾ÚÆâÍÆ¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÍÍø¤Ê·ÀÌó¡×¤òÄù·ë¤¹¤ë
Å¾¤Ð¤ÌÀè¤Î¾ó¤È¤·¤ÆÂè»°¼Ô¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÃÌ¹ç¤ÎÌ¤Á³ËÉ»ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å¬Àµ²Á³Ê¤Ç¤ÎÈ¯Ãí¤È¾Íè¤Î°Â¿´¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢¸«ÀÑ¤â¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤«¤é·ÀÌó½ñ¤ÎÀººº¤Þ¤Ç¡¢´ÉÍýÁÈ¹ç¤ÎÂ¦¤ËÎ©¤Ã¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸«ÀÑ¤â¤ê¤¬¹â¤¹¤®¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö·ÀÌóÆâÍÆ¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤ªÇº¤ß¤ÎÍý»ö²ñ¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
