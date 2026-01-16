¡ÚÆÈ¼«¡ÛÆüÈæÃ«¤Î¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ç¡Ä¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¤Ð¤Ã¤µ¤ê¥«¥Ã¥È¤·¤¿¡Ö±ÊÌî²ê°ê¡×¤òÈ¯¸«¡ª
´¨¤µ¤ËÉé¤±¤º¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
ºòÇ¯12·îËö¡¢Åìµþ¤Ï¸·¤·¤¤´¨µ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢¤³¤³¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡ÊÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Î¹¾ì¤Ë¤â¶¯¤¤¥Ó¥ëÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤òÊâ¤¯ÃË½÷¤Î°ìÃÄ¤â³§¡¢Ê¬¸ü¤¤¥³¡¼¥È¤òÃå¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Î¾¸ª¤ò¤¹¤Ü¤á¤Æ¡¢¥³¡¼¥È¤Î¥Õ¡¼¥É¤ËÉ¡¤Î¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç´é¤Î²¼È¾Ê¬¤ò¤¹¤Ã¤Ý¤ê±£¤·¤¿½÷À¤À¨¡¨¡¡£ÇÐÍ¥¤Î±ÊÌî²ê°ê¡Ê26¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯¤Î12·î£³Æü¤Ë¡¢º£Ç¯ÇÛ¿®¤ÎNetflix±Ç²è¡ØËÍ¤Î¶¸¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ßÈà½÷¡Ù¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ºî²È¡¦¥ß¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¡Ç01Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿±Ç²è¡ØÎÄ´ñÅª¤ÊÈà½÷¡Ù¤Î¡È¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡É¤È¤¤¤ï¤ì¡¢¡Ç22Ç¯¤ËÆüËÜ¸ìÌõÈÇ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á½ÅÈÇ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±ÊÌî¤Ï¡¢Îø¿Í¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¤«¤é¿ôÇ¯¸å¡¢¤È¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê±Ç²è»¨»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
Æ±¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¥«¥Ã¥È¤·¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤ËÊÑËÆ¤·¤¿±ÊÌî¤Î»Ñ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¥í¥±¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¹¾ì¤Ë¤Ï¡¢»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Î»ÅÀÚ¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î»£±Æµ¡ºà¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢ËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë±ÊÌî¤¬¸½¤ì¤¿¤Î¤À¡£±ÊÌî¤Ï¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Ï¥Ã¥È¤òÈï¤ê¡¢¹¾ì¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë°ì¿Í¤ÇÎ©¤Ã¤¿¡£
´¨¤¯¤Æ¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤ò¤Û¤°¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¾åÈ¾¿È¤òº¸±¦¤Ë¿¶¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶¦±é¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÌÚ¸ÍÂçÀ»¡Ê29¡Ë¤ÈÊâ¤¯¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯¡¢ÅÄÃæ·½¡Ê41¡Ë¤È¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´Ø·¸¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿10¼Ò°Ê¾å¤ÎCM¤¬¼¡¡¹¤È½ªÎ»¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£±·î¤«¤éÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò¼Âà¤¹¤ë¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥é¤Ï¡¢¥Ï¥Þ¤êÌò¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿±ÊÌî¤Î±éµ»¤ËÍ×ÃíÌÜ¤À¡£
