赤城乳業は、「大人なガリガリ君もぎたてぶどう(6本入り)※ポケモンキャンペーンパッケージ」を、6月1日より全国で数量限定発売する。希望小売価格は486円(税込)。「大人なガリガリ君もぎたてぶどう」は、ぶどうアイスの中に、収穫して24時間以内に搾汁したもぎたてぶどう果汁を使用したかき氷を入れたアイスキャンディー。ぶどう果汁を33%使用し、ジューシーで本格的な果汁感が楽しめる。〈ポケモンたちを描いた特別デザインパッ