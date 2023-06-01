¡Ö1/1000 ÇÈÆ°¼Â¸³´Ï ¶ä²Ï [3199]¡×¥ì¥Ó¥åー¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë REBEL3199¡Ù1/1000¥¹¥±ー¥ëÂè4ÃÆ¤Ï¥ä¥Þ¥È¤ÎÆ±·¿´Ï¡ª¥Ç¥«ー¥ë¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿¥Ç¥£¥Æー¥ëºÆ¸½¤¬¸÷¤ë
¡¡º£²ó¥ì¥Ó¥åー¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢BANDAI SPIRITS¤«¤é1·î10ÆüÈ¯Çä¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö1/1000 ÇÈÆ°¼Â¸³´Ï ¶ä²Ï [3199]¡×¡£¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë REBEL3199¡Ù¤òÂêºà¤È¤·¤¿1/1000¥¹¥±ー¥ë¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥ºÂè4ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¥í¥Þ¥ó¤è¤ê¸¡¾Ú¡¢±ÑÍº¤è¤êµ»½Ñ¤òÁª¤ó¤ÀÇÈÆ°¼Â¸³´Ï ¶ä²Ï¡ª
¡¡¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë REBEL3199¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯¤«¤é·à¾ì¾å±Ç¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¡£¡Ø±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È2205 ¿·¤¿¤Ê¤ëÎ¹Î©¤Á¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢À¾Îñ2207Ç¯¤òÉñÂæ¤Ë¥ä¥Þ¥È¤Î¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£Á´7¾Ï¹½À®¤Ç¡¢Âè5¾Ï¤È¤Ê¤ë¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë REBEL3199 Âè¸Þ¾Ï ÇòÇ®¤Î¶ä²ÏÂçÀï¡Ù¤¬2·î20Æü¤è¤ê¾å±Ç³«»ÏÍ½Äê¡£
¡¡¡ÖÇÈÆ°¼Â¸³´Ï ¶ä²Ï¡×¤Ï¡¢¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë REBEL3199¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ä¥Þ¥È·¿¤Î»°ÈÖ´Ï¤À¡£¿¿ÅÄ»ÖÏº¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¼¡¸µÇÈÆ°µ»½Ñ¤òÊ¿ÏÂÅª¤Ë¸¦µæ¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ÏÄú¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀïÆ®¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶ä²Ï¤Ë¤Ï¥³¥¹¥â¥ê¥Ðー¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÉôÇË²õ¤µ¤ì¤¿·î¤ò½¤Éü¤¹¤ë¤Ê¤É¼¡¸µÇÈÆ°µ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤¿ÇÈÆ°¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÁýÉýÁõÃÖ¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥¬¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥¹ÀïÌò¤Ç·³»öÅ¾ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤ò»ý¤Ä¡£
¶ä²Ï¤Ï¥ä¥Þ¥È¤ÎÆ±·¿´Ï¤À¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê´ÑÂ¬¥Éー¥à¤òÍ¤¹¤ë¼Â¸³´Ï¤À¡£
¡¡¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö1/1000 ÇÈÆ°¼Â¸³´Ï ¶ä²Ï [3199]¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¶ä²Ï¤ò1/1000¥¹¥±ー¥ë¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥Ã¥È¤Ë¤Ï¼çË¤¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡¢¥³¥¹¥â¥¿¥¤¥¬ーII¡¢¥³¥¹¥â¥¼¥í¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ðー¥É¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¶ä²Ï¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈºÆ¸½¤·¤¿¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÌÇä¤ê¤ÎLED¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÁõÈ÷¤¹¤ì¤Ð¥Éー¥àÉôÊ¬¤Ê¤É¤ò¸÷¤é¤»¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
Âç¡¦Ãæ¡¦¾®¤Î¼çË¤¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤¬ÉÕÂ°¤·¤ÆÌöÆ°´¶¤¢¤ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬²ÄÇ½
¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë REBEL3199 Âè¸Þ¾Ï ÇòÇ®¤Î¶ä²ÏÂçÀï¡Ù¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£2026Ç¯2·î20Æü¤è¤ê¾å±Ç³«»ÏÍ½Äê¡£
¥Ç¥«ー¥ë¤¬Á¡ºÙ¤Ê¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥¥Ã¥ÈÆâÍÆ
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥é¥ó¥Êー¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£A～J2¤Î·×18Ëç¤Î¥é¥ó¥Êー¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿åÅ¾¼Ì¼°¥Ç¥«ー¥ë¡¢¥·ー¥ë¤¬1Ëç¤º¤ÄÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÁ¥ÂÎ¥Ñー¥Ä¤È¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡Ö1/1000 ÇÈÆ°¼Â¸³´Ï ¶ä²Ï [3199]¡×¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
¡Ö1/1000 ÇÈÆ°¼Â¸³´Ï ¶ä²Ï [3199]¡×¥¥Ã¥È°ì¼°
A1¡¢A2¥é¥ó¥Êー¤ÏÁ¥ÂÎÁ°Êý¤Î¥Ñー¥Ä¤À¡£¥ä¥Þ¥È¤Î¥°¥ìー¤È¤ÏÈùÌ¯¤Ë°ã¤¦¿§Ì£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
C¥é¥ó¥Êー¤Ï¼ç¤ËÂæºÂÉôÊ¬¤Î¥Ñー¥Ä¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£
D¥é¥ó¥Êー¤Ï´Ï¶¶¤ÎºÙ¤«¤¤¥Ç¥£¥Æー¥ë¥Ñー¥Ä¡£ÀèÃ¼¤ÎÀÚ¤êÎ¥¤·»þ¤Î¥ß¥¹¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¡£
E¥é¥ó¥Êー¤Ï¼çË¤¡¢ÉðÁõ¥Ñー¥ÄÎà¡£¼çË¤ÆâÉô¤Î¥Ñー¥Ä¤¬Èó¾ï¤ËºÙ¤«¤¤¤Î¤Ç¤³¤Á¤é¤â¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¡£
F1¡¢F2¥é¥ó¥Êー¤ÏÁ¥Äì¤Î°ìÉô¡£Âç¤¤¤±©¤ä¤³¤Á¤é¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£
H¥é¥ó¥Êー¤ÏÆâÉô¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥ÄÎà¡£Æ±¤¸¥Ñー¥Ä¹½À®¤Ç2ËçÉÕÂ°¤¹¤ë¤¬¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Ñー¥Ä¤Ç¡¢Ìµ¿§¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤Ï´ÏºÜµ¡¤ÎÂæºÂ¤Î¤ß¤Î»ÈÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
I¥é¥ó¥Êー¤Ï±©¤ä´ÏºÜµ¡¤Ê¤É¤ÎºÙ¤«¤¤¥Ñー¥Ä¤¬£²¥»¥Ã¥È
J¥é¥ó¥Êー¤Ï´Ï¶¶¤Î¥á¥¤¥ó¥Ñー¥ÄÎà¡£¥âー¥ë¥É¤¬ºÙ¤«¤¯¾ðÊóÎÌ¤ÎÂ¿¤¤¥Ñー¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
K¥é¥ó¥Êー¤ÏÁ¥ÂÎ²£¤Î¥âー¥ë¥É¤¬Èó¾ï¤ËºÙ¤«¤¤¡£¶ä²Ï¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
M1¡¢M2¥é¥ó¥Êー¤Ï´Ï¶¶¤Î¸¦µæ»ÜÀß¤Î¥Ñー¥Ä¡£¥¯¥ê¥¢¤È¥Ö¥ëー¤ÇÁª¤Ù¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
L¥é¥ó¥Êー¤âÆÃÄ§Åª¤Ê¥âー¥ë¥É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ¥ÂÎÂ¦ÌÌ²¼Éô¤Î¥Ñー¥ÄÎà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥Þ¥È¤ÎÀÖ¤¤¿§Ì£¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥«¥éー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
EFP1¥é¥ó¥Êー¤Ï¼çË¤¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡£Ä¹¤µ¤¬3ÃÊ³¬¤¢¤ê¼çË¤3´ðÊ¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¿åÅ¾¼Ì¼°¥Ç¥«ー¥ë¤È¥·ー¥ë¡£¥Ç¥«ー¥ë¤ÎÂçÈ¾¤Ï¸¿Â¦¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡£
¤µ¤é¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥ä¥Þ¥È¤ÎÆ±·¿´Ï¡£ÇÈÆ°¼Â¸³´Ï ¶ä²Ï¤òºî¤Ã¤ÆÂÎ´¶¡ª
¡¡¥¥Ã¥È¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¡¢¥Ç¥«ー¥ë¤ÎºÙ¤«¤µ¤Ë¤Þ¤ºÌÜ¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê´Ï¶¶Éô¤äÂç¤¤¤Á¥ÂÎ¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¤¬¡¢¥Ç¥«ー¥ë¤Î¿ô¤Ï°µ´¬¤À¡£¸¿Â¦¤Ë¤¢¤ëÁëÁ´¤Æ¤ò¿åÅ¾¼Ì¼°¥Ç¥«ー¥ë¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á¡ºÙ¤Êºî¶È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡¡´Ï¶¶ÉôÊ¬¤ÏÆ±·¿´Ï¤Î¥ä¥Þ¥È¤È¤Ï°ã¤¤¡¢ºÙ¤«¤¤Áõ¾þ¡¢ÉðÁõ¤Ï¤Ê¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÈó¾ï¤Ë¶Å¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ðÊóÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢¸«±É¤¨¤ÎÎÉ¤¤´Ï¶¶Éô¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£¥ä¥Þ¥È¤Û¤É¤ÎºÙ¤«¤¤¥Ñー¥Ä¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Çºî¶È¤âÁ¥ÂÎ¤ÎÂç¤¤µ¤Î³ä¤Ë¤Ï¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¡£»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤é¤Îºî¶È¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ»þ´Ö¤Ï5»þ´Ö¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢1/1000¥ä¥Þ¥È¥·¥êー¥º¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅªÁá¤¯´°À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡¡ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ï¤Þ¤ºÂæºÂ¥Ñー¥Ä¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Á¥ÂÎÁ°Êý¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÚÂæºÂ¡Û
ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ÏÂæºÂ¥Ñー¥Ä¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£ÁÈ¤ß¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ñー¥Ä¤Ï¤³¤³¤ËÂÔµ¡¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ï6¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥ä¥Þ¥È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¹õÃÏ¤Î¤â¤Î¤òºÎÍÑ¡£¡ÚÁ¥ÂÎÁ°Êý¡Û
²þ¤á¤ÆÁ¥ÂÎÁ°Êý¤Î¥Ñー¥ÄÁ´·Ê¡£Èó¾ï¤ËÈþ¤·¤¤¶ÊÀþ¤ÈÂ¦ÌÌ¤Î¥âー¥ë¥É¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¾¯¤Ê¤¤¥Ñー¥Ä¿ô¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´°À®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÆâÉô¤ËÊÌÇä¤ê¤ÎLED¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò»Å¹þ¤á¤ÐÅÀÅô¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£Ãæ¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÇÀèÃ¼¤Ï¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Á¥ÂÎÂ¦ÌÌ²¼Éô¤ò¼è¤êÉÕ¤±
Â¦ÌÌ¾åÉô¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¤é¤Û¤È¤ó¤ÉÁ¥ÂÎÁ°Êý¤Ï´°À®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²þ¤á¤Æ¤³¤ÎÀþ¤ÎºÙ¤«¤µ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
·Ò¤®ÌÜ¤â¼«Á³¤ÇÈþ¤·¤¤¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ÎÁ¥¼ó¡£¹ÃÈÄ¤ÎÀþ¤âºÙ¤¯ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Á¥ÂÎÁ°Êý¤Î´°À®¡£´ÊÃ±¤Ê¥µ¥¤¥ºÈæ³Ó¤È¤·¤ÆÎÙ¤Ë¥Ë¥Ã¥Ñー¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÁ¥ÂÎ¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¡£¸«¤¿ÌÜ¤âÂç¤¤¯¡¢ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âË°¤¤º¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡£Â³¤±¤ÆÁ¥ÂÎ¸åÊý¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤âÂç¤Ö¤ê¤Î¥Ñー¥Ä¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥µ¥¯¥µ¥¯¤ÈÁÈ¤ß¾å¤¬¤ë¡£¡ÚÁ¥ÂÎ¸åÊý¡Û
Á¥ÂÎ¸åÊýÁ´·Ê¡£¤³¤Á¤é¤â¥Ñー¥Ä¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¤Þ¤º¤ÏÄìÌÌÉô¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡£¸«¤¨¤Å¤é¤¤ÄìÉô¤Îºî¤ê¹þ¤ß¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Û¤Ü´°À®¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¼çµ¡¼þÊÕ¤Îºî¶È¤È¤Ê¤ë¡£
ÆâÉô¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤Ç¼çµ¡¤ÎÇ®¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ÃÈÄ¡¢¼çµ¡¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¾õÂÖ¡£
¸åÊýÄìÌÌÉô¤Î¥Ñー¥Ä¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¡£
åºÎï¤ÊÀÖ¤¤ÄìÌÌ¤Ï¥ä¥Þ¥È¤Î¥«¥éー¤È¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤·ÀÖ¹õ¤¤¥·¥Ã¥¯¤Ê¿§Ì£¤À¡£
±£¸²¼°ÂÐ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹ÃÈÄ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¥Ü¥Ç¥£Á´ÂÎ¤¬ÁÈ¤ß¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÌó1»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¾¯¤·»þ´Ö¤Î¤«¤«¤ë¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ´Ï¶¶¤È¼çË¤ÉôÊ¬¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ËÆþ¤ë¡£ÇÈÆ°¼Â¸³´Ï¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤¹¤ë¶ä²Ï¤ÎÆÃÄ§Åª¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¸¦µæ»ÜÀß¥Éー¥àÉôÊ¬¤ÏÌµ¿§¤È¥Ö¥ëー¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£¡Ú´Ï¶¶¡Û
´Ï¶¶¥Ñー¥ÄÁ´·Ê¡£¶ä²Ï¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë´Ï¶¶Éô¤Î¸¦µæ»ÜÀß¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤¬¡¢ÉðÁõ¤Ê¤É¤¬¾¯¤Ê¤¯ÇÈÆ°¼Â¸³´Ï¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¥Éー¥à¤Ï¥Ö¥ëー¤È¥¯¥ê¥¢¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢ÉÕ¤±ÂØ¤¨¤Æ¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤âLED¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¸÷¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¦µæ»ÜÀß¥Éー¥àÉôÊ¬¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢Âè°ì¡¢ÂèÆó´Ï¶¶¤òÂ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤Îßê¤á¤¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢Áë¤ÎÂ¿¤µ¤â¤·¤Ã¤«¤êºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë´Ï¶¶¸åÉô´ÏºÜµ¡È¯Ãå¹ÃÈÄ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ´°À®¤À¡£»Ä¤ê¤Ï¼çË¤¤ä³Æ¼ïºÙ¤«¤¤¥Ñー¥Ä¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ú¼çË¤¡Û
¼çË¤¥Ñー¥ÄÁ´·Ê¡£°Õ³°¤È¥Ñー¥ÄÎÌ¤¬¤¢¤ë¡£
Ãæ¤Ë»Å¹þ¤à¥Ñー¥Ä¤Ï¤¤ì¤¤¤ËÀÚ¤ê¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤Ï¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¥Ð¥ê¤òÃúÇ«¤Ë¼è¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡£
¼çË¤¤¬´°À®¡£3´ðÊÂ¤Ö¤È°Ò°µ´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËºÙ¤«¤Ê¥Ñー¥Ä¤òÁ¥ÂÎ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¡¢¿åÅ¾¼Ì¼°¥Ç¥«ー¥ë¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤¿¤é´°À®¤À¡£¥Ç¥«ー¥ë¤Ç¸¿Â¦¤Î¾®Áë¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤Î¤ÇÅ½¤êÉÕ¤±²Õ½ê¤¬Â¿¤¯¡¢ËÜ¥¥Ã¥È¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ç¤ÏºÇ¤âÂçÊÑ¤ÊÉôÊ¬¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Ñー¥Ä¡Û
»Ä¤ê¤ÎºÙ¤«¤¤Ê¼Áõ¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¤é´°À®¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¥¥Ã¥È¤Ç°ìÈÖ¾®¤µ¤¤¥Ñー¥ÄÎà¤Ê¤Î¤ÇÊ¶¼ºÃí°Õ¡ª¾®¤µ¤¤¤¬³Æ²Õ½ê¤ËºÌ¤ò²Ã¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ñー¥Ä¤À¡£
¾®¤µ¤¤¥Ñー¥Ä¤À¤¬¡¢¥³¥¹¥â¥ê¥Ðー¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥í¥±¥Ã¥È¥¢¥ó¥«ー¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï½½Ê¬¤À¡£
¸åÊý¤Î¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È¤Ï²ÄÆ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
Âè3´Ï¶¶¤â¤³¤Î´°À®ÅÙ¡£ÄìÌÌÉô¤Ë¾®¤µ¤¤¥¹¥é¥¹¥¿ー¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÞ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
´ÏºÜµ¡¤Î¥³¥¹¥â¥¿¥¤¥¬ーII¡¢¥³¥¹¥â¥¼¥í¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ðー¥É¤òÇÛÃÖ¡£
¼çË¤¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ÏÂçÃæ¾®¤½¤ì¤¾¤ì3ËÜ¤º¤ÄÉÕÂ°¤¹¤ë¤Î¤ÇÁ´¤Æ¤ÎË¤¿È¤ËÁõÃå²ÄÇ½¤À¡£
ºÇ¸å¤Ë¥Ç¥«ー¥ë¤ÎÅ½¤êÉÕ¤±¤¬ËÜ¥¥Ã¥È¤Î»³¾ì¤Ë¤Ê¤ë¡£Å½¤ëÁ°¤ËÅö¤Æ¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¥¹¥àー¥º¤ËÅ½¤ì¤ë¡£¤ª¤ª¤à¤Í¾ì½ê½ç¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤È¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤À¡£¤³¤ÎÅ½¤êÉÕ¤±ºî¶È¤Ë1»þ´Ö°Ê¾å¤Ï¤«¤«¤Ã¤¿¡£
´°À®¡ªÇÈÆ°¼Â¸³´Ï ¶ä²Ï¡ª
