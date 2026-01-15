¡Ö9²ó°Ê¾å¥é¥Ö¥Û¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡ØÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤Ï±³¡×¹â¿Ü´´Ìï»á¡¢Á°¶¶»ÔÄ¹¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤òÃÇºá¡Ö¤³¤ì¤¬Ì±°Õ¤Ê¤Î¤«¡×
ÈþÍÆ³°²Ê°å¤Î¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡ÚÂ®Êó¡ÛÁ°¶¶»ÔÄ¹Áªµó¤Ç¾®Àî¾½Á°»ÔÄ¹¤¬£´¿·¿ÍÇË¤êºÆÁª¡Ú¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Á°¶¶»ÔÄ¹Áªµó¤ÇºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¾®Àî¾½»á¤Î²áµî¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö9²ó°Ê¾å¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤Ã¤ÆÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï±³¤À¡×¤ÈÃÇ¤¸¡¢»ÔÌ±¤ÎÈ½ÃÇ¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¹â¿Ü»á¤Ï¡¢¾®Àî»á¤¬Á°»ÔÄ¹»þÂå¤Ë´ûº§¤Î»Ô¿¦°÷¤È9²ó°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿·ï¤Ë¸ÀµÚ¡£¾®Àî»á¤¬¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö9²ó°Ê¾å¤âÃË½÷¤¬¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ÆùÂÎ´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤¼ÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¤¤ÎÉô²°¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡×¤È¶¯¤¤ÉÔ¿®´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¹â¿Ü»á¤Ï¡Ö99.999%¥¯¥í¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¡¢ÉÔÎÑ¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¾Úµò¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Åö»ö¼Ô¤¬ÈÝÄê¤¹¤ì¤Ð±³¤ò¤Ä¤ÄÌ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½¾õ¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö¤½¤â¤½¤âÉÔÎÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤ÏÆ»ÆÁÅª¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢Ê¿µ¤¤Ç±³¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð·é¤¯¼Õºá¤·¤¿¾å¤ÇÁªµó¤ËÎ×¤à¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Áªµó·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±³¤ò¤Ä¤ÄÌ¤·¤¿¤Þ¤ÞºÆÁª¤·¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö»ÔÌ±¤¬Áª¤ó¤ÀÌ±°Õ¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤â¤·¤³¤ì¤¬¡Ö60Âå¤ÎÃËÀ»ÔÄ¹¤È20Âå¤Î½÷À¿¦°÷¡×¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀ¤´Ö¤Ïµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤È¿äÂ¬¡£¾®Àî»á¤¬Èæ³ÓÅª¼ã¤¯¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¥¥é¡¼¡×Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ìÉôÍ¸¢¼Ô¤Î¡ÖÈ½´±ìÝÕþ¡×¤¬Æ¯¤¤¤¿²ÄÇ½À¤âÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¹â¿Ü»á¤Ï¡¢ÉÔÎÑ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤ÏÊ¿µ¤¤Ç±³¤ò¤Ä¤¯¤È¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¡ÖñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
