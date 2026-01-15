¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

ÈþÍÆ³°²Ê°å¤Î¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡ÚÂ®Êó¡ÛÁ°¶¶»ÔÄ¹Áªµó¤Ç¾®Àî¾½Á°»ÔÄ¹¤¬£´¿·¿ÍÇË¤êºÆÁª¡Ú¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Á°¶¶»ÔÄ¹Áªµó¤ÇºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¾®Àî¾½»á¤Î²áµî¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö9²ó°Ê¾å¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤Ã¤ÆÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï±³¤À¡×¤ÈÃÇ¤¸¡¢»ÔÌ±¤ÎÈ½ÃÇ¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£

Æ°²è¤Ç¹â¿Ü»á¤Ï¡¢¾®Àî»á¤¬Á°»ÔÄ¹»þÂå¤Ë´ûº§¤Î»Ô¿¦°÷¤È9²ó°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿·ï¤Ë¸ÀµÚ¡£¾®Àî»á¤¬¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö9²ó°Ê¾å¤âÃË½÷¤¬¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ÆùÂÎ´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤¼ÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¤­¤ÎÉô²°¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡×¤È¶¯¤¤ÉÔ¿®´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£

¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¹â¿Ü»á¤Ï¡Ö99.999%¥¯¥í¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¡¢ÉÔÎÑ¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¾Úµò¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Åö»ö¼Ô¤¬ÈÝÄê¤¹¤ì¤Ð±³¤ò¤Ä¤­ÄÌ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½¾õ¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö¤½¤â¤½¤âÉÔÎÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤ÏÆ»ÆÁÅª¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢Ê¿µ¤¤Ç±³¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð·é¤¯¼Õºá¤·¤¿¾å¤ÇÁªµó¤ËÎ×¤à¤Ù¤­¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£

Áªµó·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±³¤ò¤Ä¤­ÄÌ¤·¤¿¤Þ¤ÞºÆÁª¤·¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤­¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö»ÔÌ±¤¬Áª¤ó¤ÀÌ±°Õ¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤â¤·¤³¤ì¤¬¡Ö60Âå¤ÎÃËÀ­»ÔÄ¹¤È20Âå¤Î½÷À­¿¦°÷¡×¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀ¤´Ö¤Ïµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤È¿äÂ¬¡£¾®Àî»á¤¬Èæ³ÓÅª¼ã¤¯¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¥­¥é¡¼¡×Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ìÉôÍ­¸¢¼Ô¤Î¡ÖÈ½´±ìÝÕþ¡×¤¬Æ¯¤¤¤¿²ÄÇ½À­¤âÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¹â¿Ü»á¤Ï¡¢ÉÔÎÑ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤ÏÊ¿µ¤¤Ç±³¤ò¤Ä¤¯¤È¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¡ÖñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:45

¾®Àî¾½»á¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤È¤Ï
01:35

¹â¿Ü»á¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¥é¥Ö¥Û¤Ï±³¡×¤È°ì½³
02:17

¤Ê¤¼±³¤ò¤Ä¤­ÄÌ¤»¤ë¡©ÉÔÎÑ¤Î¹½Â¤ÅªÌäÂê
05:15

¤Ê¤¼»ÔÌ±¤ÏÈà½÷¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡©¹â¿Ü»á¤¬Ê¬ÀÏ
07:15

Áªµó·ë²Ì¤Ï¡ÖÌ±°Õ¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â»ëÄ°¼Ô¤Ë·Ù¾â

ÈþÍÆ³°²Ê°å ¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£ ËÜ¶È¤ÎÈþÍÆÀ°·Á¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ°Ê³°¤Ë¡¢¶Ú¥È¥ì¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¢·ÝÇ½¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»þ»öÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¹â¿Ü´´Ìï°å»Õ»ëÅÀ¤Î°Õ¸«¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
