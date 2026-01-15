Áê¾ìÅ¸Ë¾1·î15Æü¹æ¡¡ÊÆ¹ñ³ô: ÊÆ¹ñ¥ê¥¹¥¯Éâ¾å¡¢FRBµÄÄ¹ÁÊÄÉ¤Ç¹¤¬¤ë¡Ö¥É¥ë¡×¡ÖÊÆ¹ñºÄ¡×¤Î²¼Íî¡¡ÆüËÜ³ô: ½°µÄ±¡²ò»¶¡¦ÁªµóÊóÆ»¤Ç1/13¡¦14¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡Ü2,402±ß¹â¡¢»ØÉ¸¤Ï¹âÃÍ·Ù²ü¤ò¼¨º¶
¢£I¡¥ÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì
¡ü1¡¥NY¥À¥¦¤Î¿ä°Ü¡¡1¡Ë1/12¡¢NY¥À¥¦¡Ü86¥É¥ë¹â¡¢49,590¥É¥ë¡¡2¡Ë1/13¡¢NY¥À¥¦¢¥398¥É¥ë°Â¡¢49,191¥É¥ë¡¡3¡Ë1/14¡¢NY¥À¥¦¢¥42¥É¥ë°Â¡¢49,149¥É¥ë
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Û½°µÄ±¡²ò»¶¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¤Î¤«?
¡ü2¡¥ÊÆ¹ñ³ô¡§ÊÆ¹ñ¥ê¥¹¥¯¤¬Éâ¾å¡¢FRBµÄÄ¹ÁÊÄÉ¤Ç¹¤¬¤ë¡Ö¥É¥ë¡×¡ÖÊÆ¹ñºÄ¡×¤Î²¼Íî¡¡1¡ËÊÆ¹ñ¥ê¥¹¥¯¤¬Éâ¾å¡¢FRBµÄÄ¹ÁÊÄÉ¤Ç¹¤¬¤ë¡Ö¥É¥ë¡×¡ÖÊÆ¹ñºÄ¡×¤Î²¼Íî¡¡¡¡¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¤Ø¤Î¹¶·â¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¤ÎÁÊÄÉ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÈFRB¤Î¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡¦Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ç¤¢¤ëFRB¤ÎÆÈÎ©À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿®ÍêÀ¤¬ÍÉ¤é¤®µ¿µÁ¤¬¿¼¤Þ¤ê»Ï¤á¤¿¡£ÊÆ¹ñFRB¤ÎÆÈÎ©À¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¡×¤À¤È¡¢ECB¤Ê¤É¼çÍ×Ãæ±û¶ä¹Ô¼óÇ¾¤¬FRBµÄÄ¹¤ËÏ¢ÂÓ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤°¤é¤¤¤À¡£
¡¡¡¡¡¦FRB¤ÎÆÈÎ©À´íµ¡¤¬¡¢´ð¼´ÄÌ²ß¡Ö¥É¥ë¡×¤ÈÊÆ¹ñºÄ·ô¤Ø¤Î¿®Ç§¤¬ÍÉ¤é¤¬¤»¤ëºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡¦¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Áª¤ó¤À¿·FRBµÄÄ¹¤¬¡ÖÀ¯ºö¶âÍøÄã²¼¡×¤ò¶¯°ú¤Ë¼çÆ³¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¡£¿·FRBµÄÄ¹¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹¥ê¥¹¥¯¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦Íø¾å¤²¤¹¤Ù¤¶ÉÌÌ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Íø¾å¤²¤·¤Ê¤¤¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦Íø²¼¤²¤·¤Ê¤¤¶ÉÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Íø²¼¤²¤¹¤ë¡£¡¡¡¡¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢»Ô¾ì¤Ï¶¯¤¯·Ù²ü¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¿·FRBµÄÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤ò¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡¦·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¶¯¤ß¤òÇË²õ¤¹¤ë¥É¥ë°Â¡¦ºÄ·ô°Â¡×¤ò¾·¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎMAGA¡ÊÊÆ¹ñ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ë¤È¤Ï¡¢¡Ö´ð¼´ÄÌ²ß¡¦ÊÆ¹ñ¥É¥ë¡×¤Î²ÁÃÍ¤ò¤ª¤È¤·¤á¡¢À¾Â¦½ô¹ñ¤È¤ÎÆ±ÌÁ¤ò´þÂ»¤·¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÇÆ¸¢¤òÇË²õ¡×¤¹¤ë¤Î¤¬¿¿¤ÎÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡¡2¡ËÊÆ¹ñ³ô1/14¡¢³ô²Á¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤ä¶ä¹Ô³ô¤¬Çä¤é¤ì¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯¼çÆ³¤Ç²¼Íî¡¡¡¡¡¦ÊÆ¹ñ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Ï»Ô¾ì¤Î°ìÉô¤«¤é¡ÖÇã¤ï¤ì²á¤®¡×¤È¤Î·Ù¹ð¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î´ØÀÇÅö¶É¤¬¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ÎÀ½ÉÊ¡ÖH200¡×¤ÎÍ¢Æþ¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬1/14¡¢¸®ÊÂ¤ßÇä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¦¶ä¹Ô³ô¤â¡¢¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥Õ¥¡¡¼¥´¤Î·è»»È¯É½¤ò¼õ¤±¡¢Áí¤¸¤ÆÇä¤é¤ì¤¿¡£¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥Õ¥¡¡¼¥´¤¬Çä¾å¹â¡¦1³ôÅö¤¿¤êÍø±×¤È¤â¤Ë»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ê1/14¡¢¢¥4.6¡ó°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ó¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤â¢¥4¡ó²¼Íî¤·¤¿¡£¥·¥Æ¥£¤â°Â¤¤
¡¡¡¡¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Î¹âÃÍ·Ù²ü¤ò°Õ¼±¤·¤¿Çä¤ê°µÎÏ¤ä¡¢¶ä¹Ô³ô¤Ï¶ÈÀÓ¤¬¹¥Ä´¤Ê¤¬¤é¡¢³ô²Á¹âÃÍ°Ý»ý¤ËÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬Áý¤·Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¦¤³¤ÎÎ®¤ì¤¬1/15¡¢¹âÃÍ·÷¤Ë¤¢¤ëÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¤âÇÈµÚ¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡3¡Ë1·î¤ÎNY¥À¥¦¤Ï¡¢1/5¢Í1/14´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¡×¡¡¡¡¡¦NY¥À¥¦¤Î¿ä°Ü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡NY¥À¥¦¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1/05¡¡¡¡¡¡48,977¥É¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡49,149¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾å¾ºÉý¡¡¡¡¡Ü172¥É¥ë¹â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾å¾ºÎ¨¡¡¡¡¡Ü0.35¡ó¹â
¡¡¡¡¡¦NY¥À¥¦¤Ï11/20¤Ë45,752¥É¥ë¤òÄì¤Ë¾å¾º¤·¡¢1/12¤Ë49,590¥É¥ë¤ÈºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³ô¹â¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¡¢Äì¾å¤²¤·¤Æ¤¤¿¶ä¹Ô³ô¤Î°ìÉþ¤ò¼õ¤±1·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎNY¥À¥¦¤Ï²£¤Ð¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡¦ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Î³ô²Á¾å¾º¤¬Æ¬¤òÂÇ¤Ã¤¿¤«ÈÝ¤«¡©¤Î¹ÔÊý¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÊÆ¹ñÃæ±û¶ä¹Ô¡¦¡ÖFRB¤ÎÆÈÎ©À¡×¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¶¯¤¤ÊÆ¹ñ³ô¤Ï¡Ö´ð¼´ÄÌ²ß¡¦ÊÆ¹ñ¥É¥ë¡×¤Î¾å¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¶¯¤µ¤Ï¡ÖFRB¤ÎÆÈÎ©À¡×¤ÇÃ´ÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î´ðÈ×¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊø¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±¡ÖFRB¤ÎÆÈÎ©À¡×¤Ï½ÅÂç¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ü3¡¥ÊÆ¹ñÀ¯¸¢¡¢FRBµÄÄ¹¤ò·º»öÁÜºº¡¢FRB¤ÎÆÈÎ©À°Ý»ý¤¬½ÅÂç¶ÉÌÌ¤Ë¡Ê»þ»öÄÌ¿®¡Ë¡¡1¡Ë¥Ñ¥¦¥¨¥ëÊÆ¹ñÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡ËµÄÄ¹¤Ï1/11¡¢¼«¿È¤ÎºòÇ¯¤ÎµÄ²ñ¾Ú¸À¤ò½ä¤ê¡¢»ÊË¡¾Ê¤¬·º»öÁÜºº¤Ë´Ø¤¹¤ë¾¤´¾õ¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡¡¡¡¡¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏFRBËÜÉô²þ½¤¹©»ö¤Î¥³¥¹¥ÈËÄÄ¥¤òÌäÂê»ë¤·¤¿¡£¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤ÏºòÇ¯6·î¡¢¾å±¡¶ä¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Î¸øÄ°²ñ¤Ç¡¢²ÚÈþ¤Ê²þ½¤¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï7·î¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤È¤È¤â¤Ë¹©»ö¸½¾ì¤ò»ë»¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2¡Ë¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡ÖFRB¤¬¾Úµò¤È·ÐºÑ¾õ¶·¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¶âÍø·èÄê¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¡¢¶âÍ»À¯ºö¤äÀ¯¼£Åª°µÎÏ¤ä¶¼¤·¤Ë»Ø¿Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£·º»öÁÜºº¤ÏÂçÉýÍø²¼¤²¤È¤¤¤¦¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¹¥¤ß¡×¤Ë½¾¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡3¡Ë´ð¼´ÄÌ²ß¥É¥ë¤Î¡ÖÈÖ¿Í¡×¤Ç¤¢¤ëFRB¤Î¶âÍ»À¯ºö¤Ï¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬Âç¤¤¤¡£¿®Ç§¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤Ð¡¢»Ô¾ì¤ÎÊÑÆ°¤ò¾·¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¥Ñ¥¦¥¨¥ë»áÁÜºº¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢°ì»þ¥É¥ë¤ÏÇä¤é¤ì¤¿¡£
¢£II¡¥Ãæ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì
¡ü1¡¥¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Î¿ä°Ü¡¡1¡Ë1/12¡¢¾å³¤Áí¹ç¡Ü44¹â¡¢4,165¡¡2¡Ë1/13¡¢¾å³¤Áí¹ç¢¥26°Â¡¢4,138¡¡3¡Ë1/14¡¢¾å³¤Áí¹ç¢¥12°Â¡¢4,126
¡ü2¡¥Ãæ¹ñ¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¡¢2026Ç¯¤Ï¡Ü1¡óÁý¤ÎÍ½ÁÛ¡áµ¥¼Ö¹©¶È¶¨²ñ¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡Ë¡¡1¡ËºòÇ¯2025Ç¯¤Î¡Ü9.4¡óÁý¤«¤é¡¢Æß²½¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£¹ñÆâ¤Î¼ûÍ×¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔ½½Ê¬¤Ç¡¢ºß¸Ë¤òÁýÂç¤µ¤»¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£¡¡2¡Ë¼«Æ°¼ÖÍ¢½Ð¤ÏÁ°Ç¯¤Î¡Ü21.1¡óÁý¤«¤é¡¢¡Ü4.2¡óÁý¤Ë¸ºÂ®¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£Í¢½Ð¤ÏÃÏÀ¯ÅªÉÔ³Î¼ÂÀ¤ÇËÇ°×¤Î¶ÛÄ¥¤¬Í¢½Ð¤Ë²¼²¡¤·°µÎÏ¤¬¤«¤«¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡ü3¡¥EU¡¢Ãæ¹ñÀ½EV¤ËÈÎÇä¾ò·ï¡ÖÈÎÇäºÇÄã²Á³Ê¡×Æ³Æþ¡¢´ØÀÇ¤ÎÂåÂØÁ¼ÃÖ¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡Ë¡¡1¡ËEU¤¬ºÇÂç35.3¡ó¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë´ØÀÇ¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂåÂØÁ¼ÃÖ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤â³µ¤Í´¿·Þ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¢£III¡¥ÆüËÜ³ô¼°»Ô¾ì
¡ü1¡¥Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î¿ä°Ü¡¡1¡Ë1/12¡¢½ËÆü¡¦À®¿Í¤ÎÆü¤Ç¡¢µÙ¾ì¡¡2¡Ë1/13¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡Ü1,609±ß¹â¡¢53,549±ß¡¡3¡Ë1/14¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡Ü792±ß¹â¡¢54,341±ß
¡ü2¡¥ÆüËÜ³ô¡¡¡§¡¡½°µÄ±¡²ò»¶¡¦ÁªµóÊóÆ»¤Ç1/13¡¦14¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡Ü2,402±ß¹â¡¢»ØÉ¸¤Ï¹âÃÍ·Ù²ü¡¡1¡Ë½°µÄ±¡²ò»¶¡¦ÁªµóÊóÆ»¤Ç1/13¡Á14¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡Ü2,402±ß¹â¡¢½ô»ØÉ¸¤Ï¹âÃÍ·Ù²ü¡¡¡¡¡Ê1¡ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î¿ä°Ü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1/09¡¡¡¡51,939±ß¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1/14¡¡¡¡54,341¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾å¾ºÉý ¡Ü2,402±ß¹â¡¡¡Ü4.62¡ó¹â¡¡¡¡¡¡¡¦NY¥À¥¦¤ÈÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î¿ä°Ü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡NY¥À¥¦¡¡¡¡¡¡¡¡ Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1/05¡¡¡¡¡¡48,977¥É¥ë¡¡¡¡¡¡51,832±ß¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡49,149¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡54,341¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾å¾ºÉý¡¡¡¡¡Ü172¥É¥ë¹â¡¡¡¡¡Ü2,509±ß¹â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾å¾ºÎ¨¡¡¡¡¡Ü0.35¡ó¹â¡¡ ¡¡¡Ü4.84¡ó¹â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦NY¥À¥¦¤ËÈæ¤Ù¡¢¾å¾ºÎ¨¤Î¹â¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î²¼ÍîÍ¾ÃÏ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡Ê2¡ËÆÍî¥ì¥·¥ª¤¬¾å¾º¡¢ÆÃ¤ËÆÍî¥ì¥·¥ª¡Ê6Æü¡Ë¤Î¹âÆ¤¬²¼Íî¥ê¥¹¥¯¤ò¼¨º¶¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡25Æü¡¡¡¡¡¡¡¡ 6Æü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1/05¡¡¡¡¡¡111¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡111¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1/08¡¡¡¡¡¡117¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡126¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1/09¡¡¡¡¡¡125¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡133¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡133¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡184¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡132¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡199
¡¡¡¡¡Ê3¡ËÃÍ¾å¤¬¤ê¡¦ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Î¿ä°Ü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÃÍ¾å¤¬¤ê¿ô¡¡ÃÍ²¼¤¬¤ê¿ô¡¡¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎÆ°¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1/05¡¡¡¡¡¡994¡¡¡¡¡¡564¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü1,493±ß¹â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1/08¡¡¡¡¡¡632¡¡¡¡¡¡905¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥844±ß°Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1/09¡¡¡¡¡¡1,110¡¡¡¡429¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ü822±ß¹â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡1,063¡¡¡¡486¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ü1,609±ß¹â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡1,156¡¡¡¡395¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ü792±ß¹â¡¡¡¡¡¡¡¦ÃÍ¾å¤¬¤ê¿ô¤Ï3Ê¬¤Î2¤òÀê¤á¡¢Áê¾ì¤ÎÄì·ø¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡Ê4¡Ë¶õÇä¤êÈæÎ¨¡¡¡¡¡¡¡¦Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬¾å¾º¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢¶õÇä¤êÈæÎ¨¤¬Äã¤¤¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶õÇä¤êÈæÎ¨¡¡¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎÆ°¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1/05¡¡¡¡¡¡¡¡36.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü1,493±ß¹â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1/08¡¡¡¡¡¡¡¡42.2¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥844±ß°Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1/09¡¡¡¡¡¡¡¡41.1¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü822±ß¹â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡¡¡34.1¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü1,609±ß¹â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡¡¡34.1¡¡¡¡¡¡ ¡Ü792±ß¹â
¡¡¡¡¡Ê5¡Ë±ßÁê¾ì1/13¡¢°ì»þ159±ßÂæ¤Ë¡¢1Ç¯È¾¤Ö¤ê¡¡¡¡¡¡¡¦¹â»Ô¼óÁê¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯ºö¤¬¡¢À¯ÉÜºÄÌ³¤¬Áý²Ã¤·ºâÀ¯¥ê¥¹¥¯¤¬Áý¤¹¤È¤·¤Æ±ß°Â¿Ê¹Ô¤·¡¢1/13¤Ë¤Ï159±ßÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢°ÙÂØ²ðÆþÈ¯¸À¤â¤¢¤ê¡¢158±ßÂæ¤È±ß¹â¤Ë¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡¡¡¡¡¦¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¡¦ÊÆ¹ñ¤Î10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë±ß¹âÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÆüÊÆ¶âÍøº¹¤Î¿ä°Ü¡¡ ¡¡1/08 ¡¡¡¡¡¡1/14¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆüËÜºÄ10Ç¯¶âÍø¡¡¡¡2.079¡ó¡¡¡¡2.185¡ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÆ¹ñºÄ10Ç¯¶âÍø¡¡¡¡4.167¡¡¡¡¡¡4.132¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡º¹°Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥2.088¡ó¡¡¢¥1.947¡ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¸½¾õ¤Ï¡¢¹â»Ô¡¦ºâÀ¯³ÈÄ¥ºö¤ËÂÐ¤¹¤ë³¤³°°ÙÂØÅêµ¡¶Ú¤Î±ßÇä¤ê¤Ç±ß°Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ÙÂØÊÑÆ°¤Î´ð¼´¤Ï¡Ö¶âÍøº¹¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¸½ºß¤Ï°ì»þÅª¤Ë¡Ö±ß°Â¡×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æü¶ä¤Î¶âÍø¹â¡¦FRB¤Î¶âÍøÄã²¼ºö¤ÇÆüËÜ¡¦ÊÆ¹ñ¤Î¶âÍøº¹¤Ï½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÍ½Â¬¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö±ß°Â¢Í±ß¹â¡×Êý¸þ¤Ë°ÙÂØ¤ÏÆ°¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ¤ÎºÄÌ³¤Ï¡¢GDPÈæ¤Ç¤ß¤ë¤ÈÄã²¼Êý¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°°ÙÂØÅêµ¡¶Ú¤Î»×ÏÇ¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¡¡2¡ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ´óÍ¿¾å°Ì5ÌÃÊÁ¤Î¿ä°Ü¡¡¡¡¡Ê1¡Ë1/13¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡Ü1,609±ß¹â¡¢´óÍ¿¾å°Ì5ÌÃÊÁ¤Ç¡Ü1,065±ß¹â¡¦ÀêÍÎ¨¡Ü66.19¡ó¡¡¡¡¡¡¡¦´óÍ¿¾å°Ì5ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾å¤²´óÍ¿³Û¡¡ ¡¡¡¡³ô²Á¾å¤²Éý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü463±ß¹â¡¡¡¡¡¡¡Ü1,730±ß¹â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡¡¡¡¡¡¡Ü313¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü3,120¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯G¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ü148¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü184¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¡¡¡¡¡¡¡Ü86¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡¡Ü1,070¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿®±Û²½³Ø¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü55¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡¡Ü330¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹ç·×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ü1,065
¡¡¡¡¡Ê2¡Ë1/14¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡Ü792±ß¹â¡¢´óÍ¿¾å°ÌÌÃÊÁ¤Ç¡Ü597±ß¹â¡¦ÀêÍÎ¨¡Ü75.37¡ó¡¡¡¡¡¡¡¦´óÍ¿¾å°Ì5ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾å¤²´óÍ¿³Û¡¡ ¡¡¡¡³ô²Á¾å¤²Éý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü287±ß¹â¡¡¡¡¡¡¡Ü1,075±ß¹â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡¡¡¡¡¡¡Ü128¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü1,280¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¡¡¡¡¡¡¡Ü108¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü1,340¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü51¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü305¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ì¡¼¥¶¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü23¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü1,720¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹ç·×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü597¡¡¡¡¡¡¡¦Î¾Æü¤È¤â¤Ë´óÍ¿¾å°Ì5ÌÃÊÁ¤Î¤¦¤Á4ÌÃÊÁ¤¬È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤¬Àê¤á¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ³ô»Ø¿ô¡ÊSOX¡Ë¤Î¹¥Ä´¤¬ÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü3¡¥À¤³¦¶ä¹Ô¡¢2026Ç¯À¤³¦À®Ä¹Î¨¡Ü2.6¡ó¤ÈÍ½Â¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¡Ü0.8¡ó¤Ë¸ºÂ®¡¡¡¡¡¡¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡Ë¡¡1¡ËÀ¤³¦¶ä¹Ô¤ÎÀ®Ä¹Î¨¸«ÄÌ¤·¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2027Ç¯¡¡¡¡¡¡À¤³¦Á´ÂÎ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü2.6¡ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü2.7¡ó¡¡¡¡¡¡ÆüËÜ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü1.3 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü0.8¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü0.8¡¡¡¡¡¡ÊÆ¹ñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü2.2¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü1.9¡¡¡¡¡¡¥æ¡¼¥í·÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü0.9¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü1.2¡¡¡¡¡¡Ãæ¹ñ ¡Ü4.4¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü4.2
¡ü4¡¥¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¢1/13¤Ë»þ²ÁÁí³Û20.3Ãû±ß¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡ü5¡¥°ÂÀîÅÅµ¡¡¢9¡Á11·î´ü±Ä¶ÈÍø±×¡Ü98.6²¯±ß¤ÈÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¢¥13.4¡ó¸º¡Ê¥Õ¥£¥¹¥³¡Ë
¢£IV¡¥ÃíÌÜÌÃÊÁ¡ÊÅê»ñ¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ë¡¡¡¦6503¡¡»°É©ÅÅµ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¡¡¡¦7011¡¡»°É©½Å¹©¡¡¡¡¡¡¡¡ËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¡¡¡¦7013¡¡IHI¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¸¥§¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó
