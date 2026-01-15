¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡×Ver.3.0¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈCM¤¬¸ø³«¡£¿·Í×ÁÇ¤ò30ÉÃ¤Ç¤ª¤µ¤é¤¤Nintendo Switch 2ÈÇ¤ÎCM¤â¸ø³«
¡Ú¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹ Nintendo Switch 2 Edition¡Û 1·î15Æü È¯Çä ¡ÚÌµÎÁ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈVer.3.0¡Û 1·î14Æü ÇÛ¿®
¡¡Ç¤Å·Æ²¤Ï¡¢Nintendo Switch 2/Nintendo SwitchÍÑ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡×¤ÎÂç·¿¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡ÖVer.3.0¡×¤È¡ÖNintendo Switch 2 Edition¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢TVCM¤ò1·î15Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖNintendo Switch 2 Edition¡×CM¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤ä¥Þ¥¤¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¿·Í×ÁÇ¡¢ºÇÂç12¿Í¤Ç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥ì¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¡£¡ÖNintendo Switch 2 Edition¡×¤Î²Á³Ê¤Ï7,128±ß¡Ê¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¥Ñ¥¹¤Ï550±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹ Nintendo Switch 2 Edition CM¡Û
¡¡¡ÖVer.3.0¡×CM¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Åß¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¡£¡Ö¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ó¡×¤ä¡Ö¤«¤Ã¤Ú¤¤¡×°ì²È¡¢¡Ö¤æ¤á¤ß¡×¤ÎÅÐ¾ì¤ÇÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¿·Í×ÁÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤·¤¤²È¶ñ¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¤µ¤é¤ËÅç¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ú¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹ ÌµÎÁ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È (Ver.3.0) CM¡Û
(C) 2020 Nintendo