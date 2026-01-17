この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

政治評論家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネルで「高市さんとトランプさんの電話会談！日本にとって重要なアメリカとの関係！」と題した動画を公開。日米首脳の電話会談を基に、現在の日本の対米外交が極めて重要な局面にあると警鐘を鳴らした。



動画の冒頭で竹田氏は、日本の対米外交は「一歩間違ったら蚊帳の外に置かれる可能性がある」と厳しい見方を示す。その理由として、トランプ大統領の関心が日本ではなく、4月に予定されている習近平国家主席との会談と、その後の米中間選挙に集中している点を挙げた。トランプ大統領の頭の中は「中間選挙を勝つだけの材料を絶対に確保したい」という思惑でいっぱいだと分析する。



竹田氏は、トランプ大統領が中国との交渉を有利に進めることを最優先しているため、現在中国と問題を抱える日本との連携が、交渉の足かせになると判断する可能性があると指摘。「今トランプはそれ以外興味ないのよ」と断言し、日本は友好関係をアピールするだけでは不十分だと語る。



その上で、高市総理が訪米する際には、日本との連携がアメリカにとって中国との交渉材料を引き出す上でいかに有益であるかを具体的に示す必要があると提言した。竹田氏は、これは外務省任せにできる問題ではなく、「日本政府が一丸となって作り込まなければいけない」と強調。この局面が日本外交にとっての「勝負」であると述べ、国を挙げた戦略の必要性を訴え締めくくった。