¡ØË­¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤¢¤ì¤ÏÉÔ²º¤ÊÉúÀþ¡ª¡©Æ£µÈÏº¤ËÍÆ¼Ï¤Ê¤¤·Î¸Å¤ò¤Ä¤±¤¿¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç¤ÎÀµÂÎ¤Èº£¸å¤ÎÅ¸³«

¿¥ÅÄ²ÈÃæ¤Ç°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ëÁä¡Ê¤ä¤ê¡Ë¤ÎÌ¾¿Í¡£¾®°ìÏº¤ÈÆ£µÈÏº¤ÎÉã¡¦Ìï±¦±ÒÌç¤È°ø±ï¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
※NHK大河ドラマ「どうする家康!」公式サイトより。
Âè2²óÊüÁ÷¡Ö´ê¤¤¤Î¾â¡×¤Ç½éÅÐ¾ì¡¢Â·Ú¤¿¤Á¤ËÍÆ¼Ï¤Ê¤¤Áä¤Î·Î¸Å¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç¡Ê²Ã¼£¾¼ù¡Ë¡£ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿Æ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤â¤½¤Î±Â¿©¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤Ö¤ê¤â¤Î¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¤³¤Î¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿®Ä¹¤«¤é¡ÖÏ»¿Í½°¡×¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë
加治将樹演じる小左衛門尉。
¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç¤Ï¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤ÎÀ¸³¶¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÉð¾¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢¿®Ä¹¤«¤é¡ÖÏ»¿Í½°¡×¤Î°ì¿Í¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ä¡ÄÂëÌî¡ÊÂë¼í¤ê¡Ë¤Î»þ¤ÏÆû¿Í¡ÊÆó½½¿Í¡ËÄ»¸«¤Î½°¤È¿½»ö¡Ê¤â¤¦¤¹¤³¤È¡ËÈï¿½ÉÕ¡Ê¤â¤¦¤·¤Ä¤±¤é¤ì¡ËÆóÎ¤»°Î¤¸æÀè¤ØÈí»²¸õ¡Ê¤Þ¤«¤ê¤½¤¦¤í¤¦¡Ë¤Æ¤¢¤½¤³¤ÎÂ¼à©¡Ê¤³¤³¡Ë¤Îºß½ê¤ËÂëÍÄáÍ¤È°ì¿ÍÄ»¤ËÉÕÃÖ¡Ê¤Ä¤±¤ª¤¡Ë°ì¿Í¤ÏÃí¿Ê¿½»ö¸õ¡Ê¤â¤¦¤·¤Ä¤«¤¨¤½¤¦¤í¤¦¡ËËôÏ»¿Í½°¤È±¾¡Ê¤¤¤¦¡Ë»öÄê¤é¤ì
µÝ¡¢»°Ä¥¤Î¿Í¿ô
ÀõÌîËô±¦±ÒÌç¡¡ÂÀÅÄËô²ð¡¡ËÙÅÄÂ¹¼·¡¡°Ê¾å
Áù¡¢»°ËÜ¿Í¿ô
°ËÆ£À¶Â¢¡¡¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç¡¡ËÙÅÄº¸Æâ¡¡°Ê¾å
º¡½°¤Ï¸æ¼ê¤Þ¤Ï¤ê¡Ê¼þ¤ê¡Ë¤ËºßÇ·¡Ê¤³¤ì¤¢¤ë¡ËÌé¡Ä¡Ä
¢¨ÂÀÅÄµí°ì¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¼ó´¬ÆûÆó¡ÖÏ»¿Í½°¤È±¾»ö¡×¤è¤ê¡£
¡Ú°ÕÌõ¡ÛÂë¼í¤ê¤ÎºÝ¡¢¿®Ä¹¤Ï¡ÖÄ»¸«¤Î½°¡×¤È¤·¤Æ20Ì¾¤òÈ´Å§¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¿®Ä¹¤è¤ê¤â2¡Á3Î¤¡ÊÌó8¡Á12¥¥í¡ËÀè¹Ô¤·¤ÆÄ»¤òÃµ¤µ¤»¡¢Ä»¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é°ì¥ö½ê¤¢¤¿¤ê2Ì¾¤òÇÛÃÖ¡£1Ì¾¤ò¸½ÃÏ¤Ë»Ä¤·¤ÆÍÍ»Ò¤ò¸«À²¤é¤»¡¢¤â¤¦1Ì¾¤¬¿®Ä¹¤ËÄ»¤Îµï¾ì½ê¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤ë¡£
¤Þ¤¿¡ÖÏ»¿Í½°¡×¤È¤·¤Æ¡¢µÝ¤ÎÌ¾¼ê¤ÈÁä¤ÎÌ¾¼ê¤ò3Ì¾¤º¤ÄÁªÈ´¤·¤¿¡£µÝ¤ÏÀõÌîÄ¹¾¡¡ÊµÜÀî°ìÏ¯ÂÀ¡Ë¡¦ÂÀÅÄµí°ì¡¦ËÙÅÄÂ¹¼·¡ÊËÙÅÄ°ìÆì¤«¡Ë¤Î3Ì¾¡£Áä¤Ï°ËÅìÍ´Ç·¡¦¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç¡¦ËÙÅÄº¸Æâ¤Î3Ì¾¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤é6Ì¾¤Ï¿®Ä¹¤Î¿ÈÊÕ¤Ë¹µ¤¨¤¿¡£
¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤ÎÁ°¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÁÏºî¤·¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÏ»¿Í½°¡×¤Î´é¤Ö¤ì¤Ï¡©
宮川一朗太演じる浅野長勝。こう見えて「六人衆」に抜擢される弓の名手。
¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿®Ä¹¤ËÁªÈ´¤µ¤ì¤¿¡ÖÏ»¿Í½°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´é¤Ö¤ì¤â¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀõÌîÄ¹¾¡¡Ê¤¢¤µ¤Î ¤Ê¤¬¤«¤Ä¡Ë
À¸Ç¯ÉÔ¾Ü¡Á±ÊÏ½11Ç¯¡Ê1568Ç¯¡Ë9·î12Æü¤Þ¤¿¤ÏÅ·Àµ3Ç¯¡Ê1575Ç¯¡Ë9·î10ÆüË×
ÄÌ¾Î¤ÏËô±¦±ÒÌç¡£Ç«¡¹¡ÊÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ë¤ÎÍÜÉã¤Ç¡¢¸å¤ËÆ£µÈÏº¤ÎçÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤¬¤ÆÆ£µÈÏº¤¬½ÐÀ¤¤¹¤ë¤ÈÎ©¾ì¤¬µÕÅ¾¤·¤ÆÍ¿ÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢±ÊÏ½11Ç¯¡Ê1568Ç¯¡Ë¤ËÆ¤»à¤·¤¿¤È¤âÅ·Àµ3Ç¯¡Ê1575Ç¯¡Ë¤ËÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÀÅÄµí°ì¡Ê¤ª¤ª¤¿ ¤®¤å¤¦¤¤¤Á¡¿¤¦¤·¤«¤Ä¡Ë
Âç±Ê7Ç¯¡Ê1527Ç¯¡ËÀ¸¡Á·ÄÄ¹18Ç¯¡Ê1613Ç¯¡Ë3·îË×
ÄÌ¾Î¤ÏËô²ð¡ÊËô½õ¤È¤â¡Ë¡¢¸å¤ËÏÂÀô¼é¤Î´±¿¦¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¤ÏÁÎÎ·¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬´ÔÂ¯¤·¡¢¼ÆÅÄ¾¡²È¡Ê»³¸ýÇÏÌÚÌé¡Ë¤ÎÂ·Ú¤È¤·¤Æ»Å¤¨¤Þ¤¹¡£µÝ¤ÎÏÓÁ°¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ÆÏ»¿Í½°¤ËÁªÈ´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿®Ä¹¤Î°ìÂåµ¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤Îºî¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤Ç¤¹¡£
ËÙÅÄÂ¹¼·¡Ê¤Û¤Ã¤¿ ¤Þ¤´¤·¤Á¡Ë
À¸Ë×Ç¯ÉÔ¾Ü
ËÙÅÄÂ¹¼·¤È¸À¤¨¤ÐËÙÅÄ°ì·Ñ¡Ê¤«¤º¤Ä¤°¡Ë¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢À¤Âå¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ë¤¿¤á¡¢Éã¿Æ¤ÎËÙÅÄ°ìÆì¡Ê¤«¤º¤Ä¤Ê¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ø´²À¯½Åæû½ô²ÈÉè¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÄÌ¾Î¤Ï×½³Ñ¤Þ¤¿¤ÏÌðÉô¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¹¼·¤ÎÄÌ¾Î¤òÂå¡¹½±Ì¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ËÅìÍ´Ç·¡Ê¤¤¤È¤¦ ¤¹¤±¤æ¤¡Ë
Å·Ê¸2Ç¯¡Ê1533Ç¯¡ËÀ¸¡ÁÅ·Àµ13Ç¯¡Ê1585Ç¯¡Ë8·îË×
ÄÌ¾Î¤ÏÀ¶Â¢¡¢¼·Â¢¡£³þÄÅ¤Î¹çÀï¡ÊÅ·Ê¸21¡¦1552Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï³õ¤ò¤«¤Ö¤ë¤Î¤â¤â¤É¤«¤·¤¯¡¢ÊÔ³Þ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤ÆÉðÍ¦¤òÊ³¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¿®Ä¹¤Ë¡ÖÊÔ³ÞÀ¶Â¢¡×¤È¤¢¤ÀÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤âÀÖÊì°á½°¤ËÁªÈ´¤µ¤ì¤Æ³èÌö¤·¡¢¿®Ä¹¤«¤éÄ¹¤Î»ú¤òÇÒÎÎ¤·¤Æ°ËÅìÄ¹µ×¤È²þÌ¾¤·¤Þ¤¹¡£¸å¤ËÆ£µÈÏº¤ÎÇÛ²¼¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂç¤¤¤Ë³èÌö¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ËÙÅÄº¸Æâ¡Ê¤Û¤Ã¤¿ ¤µ¤Ê¤¤¡Ë
À¸Ë×Ç¯ÉÔ¾Ü
ÈøÄ¥¹ñÄÅÅçÃÏ°è¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢¿®Ä¹À¯¸¢¤Î¼çÎÏ¤òÃ´¤Ã¤¿ÅÚ¹ë½¸ÃÄ¡¦ÄÅÅç½°¤Î»Í²È¼·ÅÞ¡ÊÂç¶¶²È¡¦²¬ËÜ²È¡¦¹±Àî²È¡¦»³Àî²È¡¿ËÙÅÄÅÞ¡¦Ê¿ÌîÅÞ¡¦ÉþÉôÅÞ¡¦ÎëÌÚÅÞ¡¦¿¿ÌîÅÞ¡¦¸÷²ìÅÞ¡¦²ÏÂ¼ÅÞ¡Ë¤ËÂ°¤¹¤ëËÙÅÄÅÞ¤Î°ì°÷¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Þ¤ê¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸å¤Ë¿®Ä¹¤¬ÃÛ¤¤¤¿°ÂÅÚ¾ë¤Î´¤Êô¹Ô¤òÌ³¤á¤¿µÏ¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç¤Ï¤É¤¦ÉÁ¤«¤ì¤ë¡©
小左衛門尉に立ち向かう藤吉郎。
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¿ÍÊª¾Ò²ð¤Ç¤Ï¡Ö¾®°ìÏº¤ÈÆ£µÈÏº¤ÎÉã¡¦Ìï±¦±ÒÌç¤È°ø±ï¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢ÉÔ²º¤ÊÉ½¸½¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°ø±ï¤«¤éÆ£µÈÏº¤ò¤è¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤¬¤Æ½ÐÀ¤¤·¤Æ¤¤¤¯Æ£µÈÏº¤È¾®°ìÏº¤«¤é¤·¤Ã¤ÚÊÖ¤·¤ò¿©¤é¤¦¡¢Áþ¤Þ¤ìÌò¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢Æ£µÈÏº¤ÈÁä¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ë°ïÏÃ¤òÏ¢ÁÛ¤·¤¿Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¡£¡ØÂÀ¹Þµ¡Ù¤Î¡ÖÄ¹Ã»Áä»î¹ç¡×¤ò¡¢¤³¤Î¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç¤Ë±é¤¸¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÄ¹Ã»Áä»î¹ç¤È¤Ï¡Û
¢¨¤¢¤é¤¹¤¸¤Ë¤Ï½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¥ÅÄ²È¤ÎÁä½Ñ»ÕÈÏ¡¦¾åÅç¼ç¿å¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÂçÂô¼ç¿å¡Ë¤¬¡ÖÁä¤ÏÃ»¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡£Ä¹¤¤¤È¤¢¤Á¤³¤Á¤Ä¤Ã¤«¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢°·¤¤¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ØÆ£µÈÏº¤¬¡ÖÁä¤ÏÄ¹¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¿®Ä¹¤Ï¡Ö¤Ç¤Ï4Æü¸å¤ËÁä»î¹ç¤ò¤·¤è¤¦¡£ÁÐÊý3Æü´Ö¤Ç·±Îý¤·¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æ£µÈÏº¤È¼ç¿å¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì50¿Í¤º¤ÄÂ·Ú¤¬ÍÂ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÌ¤ËÉð·Ý¤ÎÃ£¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤Æ£µÈÏºÂ¦¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤¿Â·Ú¤¿¤Á¤Ï¡¢Ì¾¿Í¤Î¼ç¿å¤Ë¾¡¤Æ¤ëÌõ¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È¡¢¤Ï¤Ê¤«¤é¸µµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·Æ£µÈÏº¤ÏÈà¤é¤òÈþ¼ò¤ä¸æÃÚÁö¤Ç¤â¤Æ¤Ê¤·¡¢3Æü´Ö¤Î¤¦¤Á2Æü´Ö¤â¡¢ÆÝ¤á¤ä±´¤¨¤ä¤Î¤É¤ó¤Á¤ã¤óÁû¤®¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤·¤Æ3ÆüÌÜ¤Î·±ÎýºÇ½ªÆü¡£Æ£µÈÏº¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯Â·Ú¤¿¤Á¤ËÁä¤ò»ý¤¿¤»¡¢Æ£µÈÏº¤ÏÂ·Ú¤¿¤Á¤Ë°Ê²¼¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
°ì¡¢Áä¤Ï»°´Ö¡ÊÌó5.4¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î¤â¤Î¤ò»È¤¤¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ä¹¤¯»ý¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥Á¤ò²Ô¤°¡£
°ì¡¢¸Ä¿Í¤´¤È¤ËÀï¤ª¤¦¤È¤»¤º¡¢¹æÎá¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤ó¤Ê°ìÀÆ¤ËÅ¨¤ò¹¶·â¤¹¤ë¡£
°ì¡¢Å¨¤ÎÁõÈ÷¤òÃ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢Å¨¤òÀ¸Êá¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¼Ô¤Ë¤ÏÁê±þ¤ÎË«Èþ¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¡ÖÇþÂÇ¤Á¡ª¡×¤ÇÅ¨¤ÎÆ¬¤òÃ¡¤¡¢¡Ö°ð´¢¤ê¡ª¡×¤ÇÅ¨¤Î¸þ¤³¤¦æú¤òÊ§¤¦¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀï½Ñ¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÀï¤¦°ìÂÎ´¶¡£¤½¤·¤ÆË«Èþ¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤¤¤Ë»Îµ¤¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Î¼ç¿å¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Áä½Ñ»ÕÈÏ¤Î¿¦¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÉ¬»à¤Ç¤¹¡£·±Îý´ü´Ö¤Î»°Æü¤º¤Ã¤È¡¢Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÂ·Ú¤¿¤Á¤ò¤·¤´¤ÅÝ¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·Áä½Ñ¤Ê¤É°ìÄ«°ìÍ¼¤Ë³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ÐÍè¤Ê¤±¤ì¤Ð²¥¤é¤ì¤¿¤êÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Â·Ú¤¿¤Á¤Ï¿´¿È¶¦¤Ë¾ÃÌ×¤·¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â·Ú¤¿¤Á¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤â²¿¤«¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éé¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç²¿¤«¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ëÌõ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ØÆ£µÈÏº¤ÎÂ·Ú¤¿¤Á¤«¤éÈ¬É´Ä¹¡ÊÊó½·¤ÏË«Èþ¤ÎÈ¾Ê¬¡Ë¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤¿¤é¡¢±þ¤¸¤Ê¤¤Ìõ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤«¤¯¤Æ·Þ¤¨¤¿»î¹çÅöÆü¡£¤Ë¤ï¤«»Å¹þ¤ß¤ÎÁä½Ñ¤·¤«¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ç¿å¤ÎÂ·Ú¤¿¤Á¤Ï¡¢ÅýÎ¨¤Î¤È¤ì¤¿Æ£µÈÏº¤ÎÂ·Ú¤¿¤Á¤ËÄÉ¤¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¿å¤Ï¶å¼Ü¡ÊÌó1.8¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÁä¤òÎ¾¼ê¤Ç¹½¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¡¼¥Á¤¬1¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ£µÈÏº¤Ï»°´Ö¡ÊÌó5.4¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÄ¹Áù¤òÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ä¹¤¯»ý¤¿¤»¤¿¤¿¤á¡¢²Ô¤¤¤À¥ê¡¼¥Á¤Ï4¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¡£
¼ç¿å¤ÎÂ·Ú¤¿¤Á¤Ï¹¶·â¤¬ÆÏ¤¯µ÷Î¥¤Þ¤Ç¶á¤Å¤±¤º¡¢Æ£µÈÏº¤Î¡ÖÇþÂÇ¤Á¡ª¡×¡Ö°ð´¢¤ê¡ª¡×¤òÁ°¤Ë¡¢ÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁä¤ÏÆÍ¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã¡¤¤¤¿¤êÊ§¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¤¹¤ë¤È¤ÏÈÜ¶±ÀéËü¡ª¡×¼ç¿å¤ÏÅÜ¤ê¶¸¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ£µÈÏº¤ÏÎÃ¤·¤¤´é¤ÇÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾¡¤¿¤Í¤Ð»¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Àï¾ì¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£»¦¤µ¤ì¤¿¼Ô¤¬¡ØÈÜ¶±¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Éé¤±¸¤¤Î±óËÊ¤¨¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤Ì¡£ÆÍ¤³¤¦¤¬Ã¡¤³¤¦¤¬Ê§¤ª¤¦¤¬¡¢Å¨¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬Àµ¤·¤¤Áä¤Î»È¤¤Êý¤È¸À¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¤«¤¯¤·¤Æ·³ÇÛ¤ÏÆ£µÈÏº¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¿®Ä¹¤ÏÆ£µÈÏº¤ËË«Èþ¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ç¤â¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½ª¤ï¤ê¤Ë
小左衛門尉に再び立ち向かう藤吉郎。今度はどうか?
º£²ó¤Ï¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡ÖÏ»¿Í½°¡×¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ë´¤Éã¡¦ÌÚ²¼Ìï±¦±ÒÌç¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÀõÌîÄ¹¾¡¤â²¿¤«¤·¤é¤Î´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤È·àÃæ¤Ç¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÉúÀþ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤Î¤Þ¤ÞÁþ¤Þ¤ìÌò¤È¤·¤ÆÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¾®°ìÏº¤ÈÆ£µÈÏº¤ÎÎÏ¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡Äº£¸å¤ÎÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
