¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤Ë¡Ö¤ï¤¤¤»¤ÄDVD¡×¤òÃÖ¤¤¤¿µ¿¤¤¡¡ÈþÇÏ»Ô¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤òÂáÊá¡ÚÆÁÅç¡Û
¸©Æâ¤Ë½»¤àÀ®¿Í½÷À¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê²èÁü¤äÆ°²è¤òµÏ¿¤·¤¿DVD¤ò¡¢¾®¾¾Åç»ÔÆâ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ËÃÖ¤¡¢ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤ÎµÒ¤¬±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢1·î14Æü¤Ë67ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈþÇÏ»ÔÏÆÄ®¤Î·úÀß²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¡¦67ºÐ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤Ï2025Ç¯12·î9Æü¡¢¸©Æâ¤Ë½»¤àÀ®¿Í½÷À¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê²èÁü¤äÆ°²è¤òµÏ¿¤·¤¿DVD1Ëç¤ò¡¢¾®¾¾Åç»ÔÆâ¤Î¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¤È¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÎÅ¹ÊÞÆâ¤ËÃÖ¤¡¢ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤ÎµÒ¤¬±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡Ö¤ï¤¤¤»¤ÄÅÅ¼§ÅªµÏ¿µÏ¿ÇÞÂÎÈÒÉÛ¡×¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤äÊ¹¤¹þ¤ßÄ´ºº¤Ê¤É¤«¤éÆÃÄê¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
DVD¤Ë¤Ï¡Ö¸µµ¤¤ÊÃËÀ ¤´¼«Í³¤Ë¤É¤¦¤¾¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¤ï¤¤¤»¤Ä¤ÊDVD¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®¾¾Åç»ÔÆâ¤Ç¤ÏÆ±ÍÍ¤ÎDVD¤¬Ê£¿ô¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£