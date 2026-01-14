この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「全てが高級になった“モスプレミアム”の商品をブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画を公開。自他共に認める「偏食」で、普段からモスバーガーを愛好する氏原が、同社の高級業態「モスプレミアム」のメニューを本音で評価した。

「モスプレミアム」は、国内に数店舗しか展開されていない、クラフトビールなども提供する大人向けの店舗だ。今回、チーズバーガーや和牛バーガーなど6種類の商品を実食レビューした。

まずチーズバーガーを口にした氏原は、「もう我々はジャンクフードじゃないんだ、という意思を感じられる」とコメント。通常のモスバーガーとは一線を画す、素材の味を活かした上品な味わいを評価した。一方で、自家製タルタルのフィッシュサンドについては、サカモトが「今日の中で一番うまい」と絶賛する中、氏原は「トマトが邪魔」「これだったら通常のモスの方がいく」と、偏食家らしい厳しい一面を見せた。

しかし、てりやきバーガーを一口食べた氏原の表情は一変。「美味い！」と声を上げ、「てりやきは本当にリピートレベル」と絶賛した。その理由を「甘すぎず、醤油っぽかった」と分析し、これを“大人てりやき”と表現。意外なメニューが最も高い評価を獲得する結果となった。

動画を通して、モスプレミアムが単なる高級化ではなく、素材の持ち味を引き出すという独自の哲学を持っていることがうかがえる。ハンバーガー好きはもちろん、普段とは違うモスバーガーを体験したい人にとって、興味深いレビューとなっている。

YouTubeの動画内容

高級路線「モスプレミアム」とは？
チーズバーガーを実食
「うまい！」氏原が“大人てりやき”を絶賛
自家製タルタルのフィッシュサンドで評価が分かれる
和牛アボカドわさびバーガーの評価は「優しすぎる」

チャンネル情報

ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】_icon

ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】

YouTube チャンネル登録者数 60.30万人 1797 本の動画
「ブチギレ氏原」と「サカモト」のYoutubeチャンネル。 生配信や編集動画を""ほぼ毎日更新中"" 「来たコメント全てにキレる生配信」開催はコミュニティ投稿をチェック！ サブチャンは「GGチャンネルサブ」で検索！ https://www.youtube.com/channel/UCrvEqB719u87IBQkexM2pTQ?view_as=subscriber
youtube.com/@ujihara_sakamoto_gg YouTube