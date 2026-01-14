この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「全てが高級になった“モスプレミアム”の商品をブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画を公開。自他共に認める「偏食」で、普段からモスバーガーを愛好する氏原が、同社の高級業態「モスプレミアム」のメニューを本音で評価した。



「モスプレミアム」は、国内に数店舗しか展開されていない、クラフトビールなども提供する大人向けの店舗だ。今回、チーズバーガーや和牛バーガーなど6種類の商品を実食レビューした。



まずチーズバーガーを口にした氏原は、「もう我々はジャンクフードじゃないんだ、という意思を感じられる」とコメント。通常のモスバーガーとは一線を画す、素材の味を活かした上品な味わいを評価した。一方で、自家製タルタルのフィッシュサンドについては、サカモトが「今日の中で一番うまい」と絶賛する中、氏原は「トマトが邪魔」「これだったら通常のモスの方がいく」と、偏食家らしい厳しい一面を見せた。



しかし、てりやきバーガーを一口食べた氏原の表情は一変。「美味い！」と声を上げ、「てりやきは本当にリピートレベル」と絶賛した。その理由を「甘すぎず、醤油っぽかった」と分析し、これを“大人てりやき”と表現。意外なメニューが最も高い評価を獲得する結果となった。



動画を通して、モスプレミアムが単なる高級化ではなく、素材の持ち味を引き出すという独自の哲学を持っていることがうかがえる。ハンバーガー好きはもちろん、普段とは違うモスバーガーを体験したい人にとって、興味深いレビューとなっている。