¡Ö¤É¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¡¢¥á¥¤¥¯¤¬¥Ø¥¿¡×¤Ê¿Í¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¤ÊNG½¬´·6¤Ä
¡¡»¨»ï¤ä¥¦¥§¥Ö¤Îµ»ö¡¢SNS¤ò»²¹Í¤Ë²¿ÅÙÎý½¬¤·¤Æ¤â¡¢¥á¥¤¥¯¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤Ïµ»½ÑÉÔÂ¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤ë½¬´·¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î±óÆ£¹¬»Ò¤¬¡¢¥á¥¤¥¯²¼¼ê¤Ê¿Í¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¤ÊNG½¬´·¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡NG½¬´·¡ ¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤¬°Å¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¾ÈÌÀ¤Î¿§¤¬²«¿§
¡¡¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤È¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©ÍýÁÛ¤Ï¡¢¼«Á³¸÷¤¬¤è¤¯Æþ¤ëÌÀ¤ë¤¤¾ì½ê¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾ì½ê¤Ç¥á¥¤¥¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Ä¤¤¥á¥¤¥¯¤¬Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ä¾¼ÍÆü¸÷¤Ï¤Þ¤Ö¤·¤¯¡¢¸÷¤Ç¿§¤¬Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Çö¤¤¥ì¡¼¥¹¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò°ú¤¤¤¿´Ä¶¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡Ìë¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¾ÈÌÀ¤Î²¼¤Ç¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¤ä¼«Âð¤ÎÀöÌÌ½ê¤Ç¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢¾ÈÌÀ¤Î²¼¤Ç¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¾ÈÌÀ¤Î¿§¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¡¢¿§¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë²«¤ß¤Î¶¯¤¤¾ÈÌÀ¤Î²¼¤Ç¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÌÀ¤ë¤¯¡¢¼«Á³¸÷¤Ë¶á¤¤ÌÀ¤ë¤µ¤ä¿§¤Î¾ÈÌÀ¤Î²¼¤Ç¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡NG½¬´·¢¶À¤¬¾®¤µ¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¶À¤ò¸«¤ë³ÑÅÙ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë
¡¡¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤È¤¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¶À¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤µ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹â¤µ¤ä³ÑÅÙ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¥á¥¤¥¯¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¾®¤µ¤Ê¶À¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Á´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ü¤«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÉÔ¼«Á³¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶À¤ò¸«¤ë³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿§¤òÅÉ¤ë¾ì½ê¤¬¥º¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é»Å¾å¤¬¤ê¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¹©É×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡NG½¬´·£¥Ä¡¼¥ë¤¬°¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¥Ä¡¼¥ë¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¡¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤È¤¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ö¥é¥·¤ä¥Ñ¥Õ¡¢¥Á¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ä¥Á¡¼¥¯¤Ê¤É¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾®¤µ¤Ê¥Ö¥é¥·¤ä¥Á¥Ã¥×¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ªÄ¾¤·ÍÑ¤Ç¤¹¡£
¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¹ç¤Ã¤¿Âç¤¤µ¤äÌÓÎÌ¤Î¥Ö¥é¥·¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Á¥Ã¥×¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÈ¯¿§¤µ¤»¤ëÈ¿ÌÌ¤Ü¤«¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÙ¤¯Äù¤á¿§¤òÅÉ¤ë¤È¤¤äÈô¤Ó¤ä¤¹¤¤¥é¥á¤Ê¤É¤òÌ©Ãå¤µ¤»¤ë¤È¤¤Ë»È¤¦¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ä¡¼¥ë¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Àö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢Îô²½¤·¤¿¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¥á¥¤¥¯¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤òÂ»¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ö¥é¥·¤Ï»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥ª¥Õ¤·¡¢1½µ´Ö¤Ë1ÅÙ¤Ï¥¹¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥×¤Î¥¯¥ì¥ó¥¶¡¼¤Ç±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢1¥ö·î¤Ë1ÅÙ¤Ï¥¯¥ì¥ó¥¶¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¿åÀö¤¤¤¹¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡¡Ë»¤·¤¯¤³¤Þ¤á¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢100¶Ñ¤Ê¤É¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ö¥é¥·¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£¿ôÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ï»È¤¤¼Î¤Æ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£
¢¡NG½¬´·¤¶ÊÀþ¤òÌµ»ë¤·¤¿¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤È¤¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¤Î»Ñ¤À¤±¤ò¸«¤Æ¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¡¢¿Í´Ö¤Î´é¤Ï¶ÊÀþ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤òÌµ»ë¤·¤Æ¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤È¡¢°ãÏÂ´¶¤Î¤¢¤ë¥á¥¤¥¯¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Á¡¼¥¯¤â¿¿²£¤ËÅÉ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´é¤Î¶ÊÀþ¤Ë±è¤¤¤Ê¤¬¤é¼Ð¤á¾å¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Õ¤ó¤ï¤êÅÉ¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î´é¤ÎÂ¤·Á¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢¡NG½¬´·¥¤Ü¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¡¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò¥Á¥Ã¥×¤ÇÅÉ¤Ã¤¿¤ê¡¢Èý¤ò¥Ú¥ó¥·¥ë¤À¤±¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÃ¤Ë¶ÌÜ¤ò¤Ü¤«¤µ¤º¤Ë»Å¾å¤²¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ï¥Ö¥é¥·¤ÇÌÜ¤ÎºÝ¤«¤éÈýÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ½ù¡¹¤ËÇö¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÅÉ¤ë¡¢¶ÌÜ¤ò¤Ü¤«¤¹¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÅÉ¤ê½Å¤Í¤ë¤Ê¤É¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Èý¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÇÊä¤¦¤è¤¦¤ËÉÁ¤¡¢ÉÁ¤¤¤¿¸å¤Ë¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ö¥é¥·¤ÇÌÓÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤Ü¤«¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ä²½¾Ñ²¼ÃÏ¤â¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤È¼ó¤È¤Ç¤¯¤Ã¤¤ê¤È¿§¤Îº¹¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ½ù¡¹¤ËÇö¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÅÉ¤ë¡¢¼ó¤Î¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡NG½¬´·¦¶À¤¬¾®¤µ¤¤¤»¤¤¤ÇÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°¤¤
¡¡¥á¥¤¥¯¤ÏÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Âç»ö¡£¤±¤ì¤É¡¢¾®¤µ¤Ê¶À¤ò»È¤Ã¤Æ¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Âç¤¤Ê¶À¤ÎÁ°¤Ç¸«¤¿¤È¤¤ËÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤ËÂç¤¤Ê¶À¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢Á´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦¿§¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÊ¸¡¿±óÆ£¹¬»Ò¡ä
¡Ú±óÆ£¹¬»Ò¡Û
ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼¡¿¥¨¥¤¥¸¥ó¥°ÈþÍÆ¸¦µæ²È¡¡¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¦¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°Î¾¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î»ñ³Ê¤òÊÝ»ý¡£Web¤òÃæ¿´¤ËÈþÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤ò´ó¹Æ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¡¢¿·Ê¹¡¢»¨»ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¢¹¹ð¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¡£Instagram¡§@sachikoendo_
