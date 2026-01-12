ナイキジャパンが「18」とともに何かを予告

スポーツ用品最大手の「ナイキジャパン」が放った“謎の投稿”が、ネット上で大きな反響を呼んでいる。公式X（旧ツイッター）が6日に公開した1枚の画像。そこには日本が誇るドジャースのスター選手を彷彿とさせる要素が凝縮されており、ファンからは「遂に何か来るか……」と期待の声が殺到している。

話題となっているのは、ナイキジャパンの公式Xが「Coming soon. #NikeHarajuku」とだけ記して投稿した画像だ。青い背景に、白抜きで大きく記された「18」の数字。そしてナイキの象徴であるロゴが並ぶ。まだ続報はないが、これがドジャースの山本由伸投手ではないかとする声が殺到している。

昨季のワールドシリーズで3勝を挙げてMVPに輝くなど、ドジャース連覇の立役者となった山本。昨年11月には、その活躍を称えるように、ナイキがロサンゼルスに山本の巨大なビルボード（屋外広告）を作成したことで話題を集めていた。

投稿から6日が経過しても、今のところナイキジャパンから新たな情報はない。だが、SNSでは「山本由伸か？」「この色で18って真っ先に思いついたのは山本由伸」「山本由伸カウントダウン」「山本由伸原宿登場？」「間違いなく由伸でしょこれ」「1月18日18時からナイキ原宿で山本由伸がイベントすると予想」とファンの妄想は膨らむばかりだ。果たして「18」の数字が意味する真実とは何なのか。近日中に行われるであろう“正式発表”から目が離せない。（Full-Count編集部）