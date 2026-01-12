「BELIEF IS ENGINE」クラブの原動力がコンセプトに

横浜F・マリノスは1月10日、2026年シーズンの明治安田J1百年構想リーグで着用する新ユニフォームのデザインを発表した。

発表直後から「凝ったデザイン」「海外っぽい」などの声が上がり、注目を集めている。

1stユニフォームのテーマは「BELIEF IS ENGINE - 信念は原動力」。クラブとともに困難なシーズンを乗り越えてきた人々の想いを、チームを前進させるエンジンに見立てたデザインコンセプトとなっている。2ndユニフォームは「ENGINE IN MOTION - 信念が動き出す」をテーマに、飛躍を象徴する“カモメ”をモチーフとして採用した。

GKユニフォームは黒色、ピンク色、オレンジ色の3色を採用。それぞれ中央に配置された「NISSAN」のロゴが際立つ一着に仕上がっている。SNSでは「めっちゃいい！」「凝ったデザイン」「ユニのNISSANロゴ、こう来たかっ！」「海外っぽい」「シーズンインが待ち遠しい」「相変わらずマリノスのユニかっこいい」などのコメントが寄せられ、横浜FMの新ユニフォームに熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）