ラブ・ライナーにエスターバニー降臨♡数量限定アイメイクが可愛すぎる

アイメイクブランド「ラブ・ライナー」から、韓国発の人気キャラクター「エスターバニー」とのコラボデザインが数量限定で登場します。リニューアル後初となる特別なコラボレーションは、甘さと遊び心を詰め込んだデザインが魅力。2026年1月中旬より、リキッドとペンシルの2タイプを展開し、使うたびに気分が高まるラインアップに♡毎日のメイク時間をもっと可愛く彩ってくれます。

リニューアル後初の特別コラボ

© esther kim. All Rights Reserved

2025年に刷新されたラブ・ライナーが、リニューアル後初のコラボとして迎えたのがエスターバニー。

大きな瞳とPOPでガーリーな世界観を持つキャラクターと、ラブ・ライナーの“カワイイ”が融合し、心ときめくデザインに仕上がりました。

持っているだけで気分が上がる、特別感あふれるアイメイクアイテムです。

キャラ愛あふれるデザイン

© esther kim. All Rights Reserved

リキッドアイライナーには愛らしい「リボンバニー」を、ペンシルアイライナーには親友の「クリームバニー」を採用。

リキッドは新たに調色したピンクの容器に、6種の異なる目元表情を大胆にデザイン。

© esther kim. All Rights Reserved

ペンシルは白×ベビーピンクの配色に、青の箔押しで上品さをプラスしました。パッケージ全体でバニーを表現した、細部まで抜かりない可愛さです♡

選べる2タイプのアイライナー

ラブ・ライナーリキッドアイライナーR5エスターバニーデザイン



© esther kim. All Rights Reserved

価格：1,760円(税込)

© esther kim. All Rights Reserved

カラー展開：全6色（ブラック／ダークブラウン／ブラウン／ミルクブラウン／モカグレージュ／ロゼブラウン）

ラブ・ライナークリームフィットペンシルR極細楕円芯エスターバニーデザイン



© esther kim. All Rights Reserved

価格：1,320円(税込)

© esther kim. All Rights Reserved

カラー展開：全2色（ブラック／ミディアムブラウン）

可愛いが詰まった限定コラボ

ラブ・ライナーとエスターバニーの世界観がぎゅっと詰まった、今回の数量限定コラボレーション。

高い描き心地と機能性はそのままに、見た目にも癒されるデザインで、メイク時間が楽しみになること間違いなしです。

自分用にはもちろん、プレゼントにもおすすめ♡数量限定のため、気になる方は早めのチェックを。心ときめくアイメイクで毎日をもっと可愛く彩ってみてください。