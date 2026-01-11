ラブ・ライナーにエスターバニー降臨♡数量限定アイメイクが可愛すぎる
アイメイクブランド「ラブ・ライナー」から、韓国発の人気キャラクター「エスターバニー」とのコラボデザインが数量限定で登場します。リニューアル後初となる特別なコラボレーションは、甘さと遊び心を詰め込んだデザインが魅力。2026年1月中旬より、リキッドとペンシルの2タイプを展開し、使うたびに気分が高まるラインアップに♡毎日のメイク時間をもっと可愛く彩ってくれます。
リニューアル後初の特別コラボ
© esther kim. All Rights Reserved
2025年に刷新されたラブ・ライナーが、リニューアル後初のコラボとして迎えたのがエスターバニー。
大きな瞳とPOPでガーリーな世界観を持つキャラクターと、ラブ・ライナーの“カワイイ”が融合し、心ときめくデザインに仕上がりました。
持っているだけで気分が上がる、特別感あふれるアイメイクアイテムです。
キャラ愛あふれるデザイン
© esther kim. All Rights Reserved
リキッドアイライナーには愛らしい「リボンバニー」を、ペンシルアイライナーには親友の「クリームバニー」を採用。
リキッドは新たに調色したピンクの容器に、6種の異なる目元表情を大胆にデザイン。
© esther kim. All Rights Reserved
ペンシルは白×ベビーピンクの配色に、青の箔押しで上品さをプラスしました。パッケージ全体でバニーを表現した、細部まで抜かりない可愛さです♡
選べる2タイプのアイライナー
ラブ・ライナーリキッドアイライナーR5エスターバニーデザイン
© esther kim. All Rights Reserved
価格：1,760円(税込)
© esther kim. All Rights Reserved
カラー展開：全6色（ブラック／ダークブラウン／ブラウン／ミルクブラウン／モカグレージュ／ロゼブラウン）
ラブ・ライナークリームフィットペンシルR極細楕円芯エスターバニーデザイン
© esther kim. All Rights Reserved
価格：1,320円(税込)
© esther kim. All Rights Reserved
カラー展開：全2色（ブラック／ミディアムブラウン）
可愛いが詰まった限定コラボ
ラブ・ライナーとエスターバニーの世界観がぎゅっと詰まった、今回の数量限定コラボレーション。
高い描き心地と機能性はそのままに、見た目にも癒されるデザインで、メイク時間が楽しみになること間違いなしです。
自分用にはもちろん、プレゼントにもおすすめ♡数量限定のため、気になる方は早めのチェックを。心ときめくアイメイクで毎日をもっと可愛く彩ってみてください。