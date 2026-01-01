¡Ú2026Ç¯1·î11Æü¤Î±¿Àª¡Û¶åÀ±µ¤³ØÀê¤¤(Áí¹ç±¿¡¦Îø°¦±¿¡¦¶â±¿¡¦»Å»ö±¿)
º£Æü¤Ï2026Ç¯1·î11Æü¡£¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¶åÀ±µ¤³ØÀê¤¤¤Ë¤è¤ë¡Öº£Æü¤Î±¿Àª¡×¤ò¤ªÆÏ¤±! ¶åÀ±µ¤³Ø¤È¤Ï¡¢À¸Ç¯·îÆü¤ò¤â¤È¤Ë±¿Àª¤Ê¤É¤ò´ÕÄê¤¹¤ëÀê½Ñ¡£³ÆËÜÌ¿À±¤ÎÁí¹ç±¿¡¦Îø°¦±¿¡¦¶â±¿¡¦»Å»ö±¿¡¦µÈÊý°Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖËÜÌ¿À±¡×¤Ï?
2·î4Æü¡Á12·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÊý¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£1·î1Æü¡Á2·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÊý¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤ÎÁ°Ç¯ÅÙ¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ìÇò¿åÀ±
1909Ç¯¡¦1918Ç¯¡¦1927Ç¯¡¦1936Ç¯¡¦1945Ç¯¡¦1954Ç¯¡¦1963Ç¯¡¦1972Ç¯¡¦1981Ç¯¡¦1990Ç¯¡¦1999Ç¯¡¦2008Ç¯¡¦2017Ç¯À¸
Æó¹õÅÚÀ±
1908Ç¯¡¦1917Ç¯¡¦1926Ç¯¡¦1935Ç¯¡¦1944Ç¯¡¦1953Ç¯¡¦1962Ç¯¡¦1971Ç¯¡¦1980Ç¯¡¦1989Ç¯¡¦1998Ç¯¡¦2007Ç¯¡¦2016Ç¯À¸
»°ÊËÌÚÀ±
1907Ç¯¡¦1916Ç¯¡¦1925Ç¯¡¦1934Ç¯¡¦1943Ç¯¡¦1952Ç¯¡¦1961Ç¯¡¦1970Ç¯¡¦1979Ç¯¡¦1988Ç¯¡¦1997Ç¯¡¦2006Ç¯¡¦2015Ç¯À¸
»ÍÎÐÌÚÀ±
1906Ç¯¡¦1915Ç¯¡¦1924Ç¯¡¦1933Ç¯¡¦1942Ç¯¡¦1951Ç¯¡¦1960Ç¯¡¦1969Ç¯¡¦1978Ç¯¡¦1987Ç¯¡¦1996Ç¯¡¦2005Ç¯¡¦2014Ç¯¡¦2023Ç¯À¸
¸Þ²«ÅÚÀ±
1905Ç¯¡¦1914Ç¯¡¦1923Ç¯¡¦1932Ç¯¡¦1941Ç¯¡¦1950Ç¯¡¦1959Ç¯¡¦1968Ç¯¡¦1977Ç¯¡¦1986Ç¯¡¦1995Ç¯¡¦2004Ç¯¡¦2013Ç¯¡¦2022Ç¯À¸
Ï»Çò¶âÀ±
1904Ç¯¡¦1913Ç¯¡¦1922Ç¯¡¦1931Ç¯¡¦1940Ç¯¡¦1949Ç¯¡¦1958Ç¯¡¦1967Ç¯¡¦1976Ç¯¡¦1985Ç¯¡¦1994Ç¯¡¦2003Ç¯¡¦2012Ç¯¡¦2021Ç¯À¸
¼·ÀÖ¶âÀ±
1903Ç¯¡¦1912Ç¯¡¦1921Ç¯¡¦1930Ç¯¡¦1948Ç¯¡¦1957Ç¯¡¦1966Ç¯¡¦1975Ç¯¡¦1984Ç¯¡¦1993Ç¯¡¦2002Ç¯¡¦2011Ç¯¡¦2020Ç¯À¸
È¬ÇòÅÚÀ±
1902Ç¯¡¦1911Ç¯¡¦1920Ç¯¡¦1929Ç¯¡¦1947Ç¯¡¦1956Ç¯¡¦1965Ç¯¡¦1974Ç¯¡¦1983Ç¯¡¦1992Ç¯¡¦2001Ç¯¡¦2010Ç¯¡¦2019Ç¯À¸
¶å»ç²ÐÀ±
1901Ç¯¡¦1910Ç¯¡¦1919Ç¯¡¦1928Ç¯¡¦1946Ç¯¡¦1955Ç¯¡¦1964Ç¯¡¦1973Ç¯¡¦1982Ç¯¡¦1991Ç¯¡¦2000Ç¯¡¦2009Ç¯¡¦2018Ç¯À¸
¢¨Ä´¤ÙÊý: À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤Î4·å¤òÂ¤·»»¤·¤Æ10°Ê²¼¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£11¤«¤éÂ¤·»»¤Î·ë²Ì¤Î¿ô»ú¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¿ô»ú¤¬À±¤ÎºÇ½é¤Î´Á¿ô»ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÇò¿åÀ±
Áí¹ç±¿ ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤Ê¤ë°ìÆü¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ò°ì½ï¤ËÃµ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¡£¤Þ¤º¤ÏÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¡Ö¤³¤ó¤ÊÌ´¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤«¤é²ÄÇ½À¤Ï³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£
Îø°¦±¿ ÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤«¤é¹¥°ÕÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÁê¼ê¤Ï¼þ°Ï¤Î¿Íµ¤¼Ô¡£¤Ä¤¤À¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¼«Ëý¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Ï¤³¤Ã¤½¤ê¶»¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¡ý¡£¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÂÖÅÙ¤¬º£Æü¤ò²á¤®¤Æ¤âÂ³¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÈëÌ©¤Î´Ø·¸¤ËÈ¯Å¸¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¶â±¿ »ñ³Ê¤Î¤¿¤á¤Ë³Ø¹»¤ØÄÌ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç³Ø¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤ª¶â¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¤Þ¤ºÈñÍÑ¤òÅ°ÄìÈæ³Ó¤¹¤ë°ìÆü¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¹¥¯¡¼¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ã¯¤«¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È»ñ¶â·«¤ê¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»Å»ö±¿ Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ñ³Ê¤äÌÈµö¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢º£Æü¤Ï¤½¤ì¤ò³è¤«¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤½¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¤É¤ó¤Ê»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Î¨Àè¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ê¤éÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë°ìÌÜÃÖ¤¯¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤Ï¤º¡£¤³¤³¤Çº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¡£
µÈÊý°Ì1 À¾
µÈÊý°Ì2 ¤Ê¤·
Æó¹õÅÚÀ±
Áí¹ç±¿ ¼«Î©¿´¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ëº£Æü¤Ï¡¢²¿»ö¤â¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿¼þ°Ï¤¬¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼þ¤ê¤«¤é¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¿Íµ¤¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦±¿ ÎÉ¤¤±ï¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ëº£Æü¤Ï¡¢¾¯¤·¥ª¥·¥ã¥ì¤ò¤·¤Æ½Ð¤«¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°õ¾Ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð²ñ¤¦Áê¼ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿ÉþÁõ¤ÈÈ±·¿¤ò¡£Í·¤ÓÍ§Ã£Êç½¸Ãæ¤Ê¤é¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¿´³Ý¤±¤ë¤È¡ý¡£
¶â±¿ Âß¤·¤¿¤ª¶â¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¡Ö¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤â¤é¤Ã¤¿¾®Êª¤¬¹â²Á¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±²û¤¬ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤Ê¬¾å¡¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦Æü¤Ï¤Ê¤¼¤«ºâÉÛ¤ÎÉ³¤â¤·¤Ã¤«¤êÄù¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¾·×¤Ê½ÐÈñ¤â¤Ê¤¯°ÂÂÙ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»Å»ö±¿ Ëü¤¬°ì¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ÆÆ°¤±¤ë¤Î¤È¡¢½ÖÈ¯ÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤é¤º¤ËºÑ¤ß¤½¤¦¤ÊÆü¤Ç¤¹¡£´í¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤ËÈô¤Ó½Ð¤»¤ë¹ÔÆ°ÎÏ¤Ï¡¢ÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¼þ¤ê¤â°ú¤Ï¢¤ì¤Æµß¤¤½Ð¤¹¤È¡¢°ìÌöÍÌ¾¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÈÊý°Ì1 ËÌÅì
µÈÊý°Ì2 Æî
»°ÊËÌÚÀ±
Áí¹ç±¿ Æ±Î½¤ä¸åÇÚ¤Ê¤É¤«¤éÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹»Å»ö¤ËÎå¤ß¤¬½Ð¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¦¤Þ¤¯ºÓÇÛ¤¬¿¶¤ë¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢Å¬¤·¤¿»Å»ö¤ò³ä¤ê¿¶¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÎÏ¤È¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÇ½ÎÏ¡¢¶¦¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Îø°¦±¿ ¤º¤Ã¤ÈÁÛ¤¤¤ò¶»¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¡¢º£Æü¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÆ°¤¤Ë½Ð¤ëÆü¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¼þ¤ê¤Î°Õ¸«¤Ë¤Ï¼ª¤òÂß¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¼«¿®¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È¿®¤¸¤ì¤ÐÍ¼Êý¤Ë¤Ï·ë²Ì¤¬½Ð¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶â±¿ ³°¹ñ¤Î¤ª¶â¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿Æü¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤Î®¤ì¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³°²ß¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤«³°¹ñ³ô¤Ê¤É¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î»ëÅÀ¤â¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¾¯³Û¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡£
»Å»ö±¿ º£Æü¤Ï½¸ÃæÎÏ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤ò³Ú¡¹¤È¤³¤Ê¤»¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¾¯¤·»Å»ö¤ò±äÄ¹¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢¤¢¤ì¤³¤ìÊÒÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¡ý¡£ÌÀÆü°Ê¹ß¤Ë¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿»Å»ö¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤æ¤È¤ê¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£É¾²Á¤¬µÞ¾å¾º¡£
µÈÊý°Ì1 ÆîÀ¾
µÈÊý°Ì2 ¤Ê¤·
»ÍÎÐÌÚÀ±
Áí¹ç±¿ µ¤¤µ¤¯¤ÇÀÜ¤·¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¸«¤»¤ëº£Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤Î»ý¤Á¼ç¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¿Í¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬½¸¹ç¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤ËºÌ¤ê¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Îø°¦±¿ ÆÍÁ³¡¢°ÕÃæ¤Î¿Í¤È¤Õ¤¿¤ê¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Àº£Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤½¤³¤Ç¤¦¤Þ¤¯¼«Ê¬¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¡¢¹¥°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Æµî¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Õ¤¿¤ê¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÎÉ¤¤¹á¤ê¤ò¤Þ¤È¤¦¤Ê¤É¤·¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¹©É×¤ò¡£
¶â±¿ ¾Þ¶â¤ä¾ÞÉÊ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¤Ë¡¢¹¬±¿¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ëº£Æü¡£¤½¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÌÜÅö¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º±þÊç¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹¡£¾¡¤ÁÊÊ¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤³¤«¤éµ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¾®¤µ¤ÊÅö¤¿¤ê¤¬Âç¤¤Ê¼ýÆþ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»Å»ö±¿ ÂÇ¤Æ¤Ð¶Á¤¯¤è¤¦¤Ê²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ëº£Æü¤Ï¡¢¸ò¾Ä¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿°ÊÁ°¤«¤é²þÁ±¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¾å»Ê¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¤Ê¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯ÀâÆÀ¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸ÀÍÕ¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬´ñÀ×¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿¤Ç¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¡£
µÈÊý°Ì1 ÆîÀ¾
µÈÊý°Ì2 ¤Ê¤·
¸Þ²«ÅÚÀ±
Áí¹ç±¿ ¡Ö¤³¤³¤ÏÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÊÑ³×¤Î°Õ»×¤¬²êÀ¸¤¨¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼þ¤ê¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¤Û¤É¤ÎÀâÆÀÎÏ¤ä¹ÔÆ°ÎÏ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò²ò¤¤Û¤°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¿Í´Ø·¸¡¢²ñ¼Ò¤ÎÂÎ¼Á¤Ê¤É¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦±¿ ¹¥¤¤Ê¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¡¢º£Æü¤Ï¹¬¤»µ¤Ê¬¡£¹¥¤¤Ê¤ªÅ¹¤¬°ì½ï¤À¤Ã¤¿¡¢ºÇ¶áµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜ¤¬°ì½ï¤Ê¤É¤Ê¤É¡£¤½¤³¤«¤éÏÃ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îø¿ÍÆ±»Î¤â°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¤Æü¡£
¶â±¿ ¤ªÅ¹¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢¾ò·ï¤ÎÎÉ¤¤¶õ¤Å¹ÊÞ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÏ¤ê¤ËÁ¥¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÏÃ¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢¶¦Æ±·Ð±Ä¤ÎÏÃ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡£¤É¤ì¤â°¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢ÍýÁÛ¤ÎÊý¸þ¤òÃµ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Å»ö±¿ ÃúÇ«¤Ê»Å»ö¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤ëº£Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Î³ô¤¬Âç¤¤¯¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤ò¸«¹þ¤ó¤ÇÂç¤¤Ê»Å»ö¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤âÁý¤¨¡¢¤ä¤ëµ¤¤âÁý²Ã¡£¤¿¤ÀÃúÇ«¤µ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯Í½Äê¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¤¹¡£´°¤Ú¤¤µ¤¬ÄêÉ¾¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÈÊý°Ì1 À¾
µÈÊý°Ì2 ËÌÅì
Ï»Çò¶âÀ±
Áí¹ç±¿ ¤¢¤È¤«¤é¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇÅÜ¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¼«Ê¬¤Ç¤âÉÔ²Ä²ò¡£º£Æü¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤Ã»µ¤¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂÎÄ´¤¬¤¹¤°¤ì¤Ê¤¤¤Î¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£Æü¤ÏÁá¤á¤ËÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¹¥¤¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¡£
Îø°¦±¿ ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëÆ±»Î¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡£¤½¤³¤ËÅö»ö¼Ô¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï´ØÍ¿¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤Ï¤¢¤Î¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤ß¤Ê¤Î¤Ë¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¾ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Æü¤Ï²¿¤â¤»¤º¡¢ÌÀÆü°Ê¹ßÁÛ¤¤¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¡£
¶â±¿ Çã¤Ã¤Æ³«Éõ¤â¤»¤º¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÊÊª¤¬¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ç»³ÀÑ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¥Õ¥ê¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç½èÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÏ²ÈñÊÊ¤Ë¥à¥Á¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¤ÏÁ´Éô°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢À°ÍýÀ°ÆÜ¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡£
»Å»ö±¿ ¼êÃµ¤ê¤Î¾õÂÖ¤Ê¤Î¤ËÈ½ÃÇ¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¡¢º¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌµÀÕÇ¤¤ÊÈ¯¸À¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¿®Íê´¶¤âÂ»¤Ê¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï»þ´Ö¤ò²Ô¤¤¤Ç¡¢¿ôÆü¸å¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤À¤±ÅÁ¤¨¤Æ¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÈÊý°Ì1 ÆîÀ¾
µÈÊý°Ì2 Æî
¼·ÀÖ¶âÀ±
Áí¹ç±¿ º£Æü¤Ï¼þ¤ê¤Ç¥´¥¿¥´¥¿¤¬µ¯¤³¤ë°ìÆü¡£¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢ÎäÀÅ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µÒ´ÑÅª¤ËÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÃÎ¿Í¤Î°Õ³°¤ÊÂ¦ÌÌ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤ê¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿´é¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤Ê¤¿¤òÍÍø¤Ë¤µ¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦±¿ ¹¥¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¹¥°Õ¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡£¤¢¤Ê¤¿¤â¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â´Ñ»¡¤¹¤ë»þ´Ö¤âÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°Æ³°°¤¤¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤¢¤ê¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡£
¶â±¿ º£Æü¤Ï»È¤¦¶â³Û¤ò¾¯¤·ÍÞ¤¨¤á¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¶â±¿¤ÎÎ®¤ì¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Çã¤¤Êª¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢º£Æü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÌÀÆü¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤ë¤ÈÈ¾Ê¬¤Û¤É¤ÏÉÔÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Èµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤³¤ì¤ò½¬´·²½¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¶â±¿¥¢¥Ã¥×¡£
»Å»ö±¿ ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤ó¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤Æ¡¢¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¹Í¤¨¤ò¼þ¤ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢°ìÅÙ»æ¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¡£¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¶ñÂÎºö¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢Â¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤ä¾Ê¤¯¤â¤Î¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÈÊý°Ì1 Æî
µÈÊý°Ì2 À¾
È¬ÇòÅÚÀ±
Áí¹ç±¿ ¼«Ê¬¤µ¤¨²æËý¤¹¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤ò²æËý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤Àº£Æü¤Î¤½¤Î²æËý¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¼þ¤ê¤ò´Å¤ä¤«¤¹¤À¤±¡£ÃÇ¤ë¤È¤³¤í¤ÏÃÇ¤ë¤È¤¤¤¦ÃÇ¸Ç¤È¤·¤¿»ÑÀª¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î³ô¤â¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÑÛ¤È¤·¤¿»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÁý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦±¿ ¿¦¾ì¤ä¼ñÌ£¤ÎÃç´Ö¤Î´Ö¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤¬É¾È½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¡£¸á¸å¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ª¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Éâ¤ÂÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¡ý¡£¤µ¤é¤Ë¼þ¤ê¤«¤éÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Þ¤¹¡£
¶â±¿ ¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤°ìÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥á¥â¤ä¥ì¥·¡¼¥È¡¢ÊÝ¾Ú½ñ¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÂç»ö¤Ë»ê¤é¤º¤ËºÑ¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾×Æ°Çã¤¤¤ò¤·¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¹¤°ÊÖ¶â¤äÊÖÉÊÀÁµá¤ò¡£¤Þ¤¿²È·×Êí¤Ê¤É¤ò¤Ä¤±»Ï¤á¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤ÊÆü¡£
»Å»ö±¿ ¿·¤·¤¤¿Íºà¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿·Á¯Ì£¤ò´¶¤¸¤ë°ìÆü¡£¤½¤Î¿Í¤ò¤É¤¦»È¤¦¤Î¤«¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥À¥é¥À¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¿¦¾ì¤Ë¡¢¥Æ¥³Æþ¤ì¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤ò¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃíÌÜ¡£Ç½ÎÏ¤òÈäÏª¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
µÈÊý°Ì1 À¾
µÈÊý°Ì2 ËÌÅì
¶å»ç²ÐÀ±
Áí¹ç±¿ Áê¼ê¤Îµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤Ë¼þ°Ï¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤Ç¤Ï¤«¤æ¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¡¢Îø°¦¤Ç¤â°ÕÃæ¤ÎÁê¼ê¤Îµ¤¤ò°ú¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¼«Ê¬¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤À¤±Ãí°Õ¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤È¿´ÆÀ¤Æ¡£
Îø°¦±¿ ÃÎ¿Í¤ä¾å»Ê¤Ê¤É¤Î¾Ò²ð¤«¤éÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Áê¼ê¤¬¡¢¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£ÍÆ»Ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¶·é´¶¤äÆ¬Ç¾ÌÀÚò¤Ê¤É¡¢Ê¸¶ç¤Ê¤·¡£»×¤ï¤º¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Ï¤Þ¤º´Ñ»¡¤¹¤ë¤À¤±¤ËÎ±¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼þ¤ê¤ÎÉ¾È½¤â³Î¤«¤á¤Æ¡£
¶â±¿ ±ó¤¯¤Ø½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢»Å»ö¤Ç¤¢¤Á¤³¤ÁÈô¤Ó²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¤½¤³¤Ç»£¤Ã¤¿É÷·Ê¼Ì¿¿¤ä¡¢¿©¤Ù¤¿Ì¾Êª¤¬¤¢¤È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¤ªÅÚ»º¤âÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î´î¤Ó¤¬°ú¤´ó¤»¤Ë¤Ê¤ê¶â±¿¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£
»Å»ö±¿ ¤¢¤Ê¤¿¤Î´ë²è¤¬ÌÌÇò¤¤¤è¤¦¤ËÄÌ¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Þ¤È¤á¤ÆÄó½Ð¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Æü¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÆü¡£¤³¤³¤Ç¼¬¤¤¤¿¼ï¤¬¡¢¤¢¤È¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¼¬¤±¤ë¤À¤±¼¬¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡£¤¢¤Ê¤¿¤òÂº·É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ã¼ê¤âÅÐ¾ì¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µÈÊý°Ì1 À¾
µÈÊý°Ì2 ¤Ê¤·
Àê¤¤Äó¶¡: cocoloni
