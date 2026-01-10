「逃走中」逃走成功者が開始5分で確保 衝撃走る「予想できない」「まさかすぎる」
【モデルプレス＝2026/01/10】1月10日、フジテレビ系「逃走中 〜トリプルミッションインポッシブル〜」（21時〜）が放送中。最初の確保者に衝撃の声が上がっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「逃走中」開始5分で最初に確保された前回逃走成功者
逃走劇の舞台は、お台場にオープンした男子プロバスケットボール・Bリーグのアルバルク東京の本拠地・トヨタアリーナ東京、そして壮大な世界観で人気のイマーシブ・フォート東京の2つのフィールド。今回のゲームは“逃走”だけでなく「戦闘」「密告」という“クロノス名物”が発動。また賞金は1秒200円ずつ上昇。100分間逃げ切れば120万円を獲得することができる。
前回の放送で、初参戦にして見事“逃走成功”を成し遂げた『東京2025世界陸上競技選手権大会』女子100mハードル日本代表の中島ひとみが再び参加。番組史上初となる“2回連続の逃走成功”に挑むが、開始5分が経った頃、ハンターに見つかり、逃げた先でもハンターに遭遇。引き返した先で、行き止まりに当たってしまい、逃走者の中で最初の確保となってしまった。
この結果には、逃走者たちにも衝撃が走り、視聴者からは「予想できない」「まさかすぎる」「びっくり」「行き止まりじゃなかったら…」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
猪狩蒼弥（KEY TO LIT）
伊沢拓司
きょん（コットン）
KEIKO（ME:I）
斎藤司（トレンディエンジェル）
田中卓志（アンガールズ）
チャンソン（2PM）
中島ひとみ
新山（さや香）
西村真二（コットン）
日本一おもしろい大崎（ちゃんぴおんず）
HIKAKIN
星乃夢奈
増田彩乃（CUTIE STREET）
みなみかわ
やす子
矢吹奈子
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】「逃走中」開始5分で最初に確保された前回逃走成功者
◆「逃走中 〜トリプルミッションインポッシブル〜」
逃走劇の舞台は、お台場にオープンした男子プロバスケットボール・Bリーグのアルバルク東京の本拠地・トヨタアリーナ東京、そして壮大な世界観で人気のイマーシブ・フォート東京の2つのフィールド。今回のゲームは“逃走”だけでなく「戦闘」「密告」という“クロノス名物”が発動。また賞金は1秒200円ずつ上昇。100分間逃げ切れば120万円を獲得することができる。
◆「逃走中」開始5分で最初の確保者
前回の放送で、初参戦にして見事“逃走成功”を成し遂げた『東京2025世界陸上競技選手権大会』女子100mハードル日本代表の中島ひとみが再び参加。番組史上初となる“2回連続の逃走成功”に挑むが、開始5分が経った頃、ハンターに見つかり、逃げた先でもハンターに遭遇。引き返した先で、行き止まりに当たってしまい、逃走者の中で最初の確保となってしまった。
この結果には、逃走者たちにも衝撃が走り、視聴者からは「予想できない」「まさかすぎる」「びっくり」「行き止まりじゃなかったら…」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
◆出演者（50音順）
猪狩蒼弥（KEY TO LIT）
伊沢拓司
きょん（コットン）
KEIKO（ME:I）
斎藤司（トレンディエンジェル）
田中卓志（アンガールズ）
チャンソン（2PM）
中島ひとみ
新山（さや香）
西村真二（コットン）
日本一おもしろい大崎（ちゃんぴおんず）
HIKAKIN
星乃夢奈
増田彩乃（CUTIE STREET）
みなみかわ
やす子
矢吹奈子
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】