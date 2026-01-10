Image: 合同会社aquamarine

柚子胡椒に本格的な辛さとフルーティーさは両立するのか。唐辛子ベースが主流のなか、ハバネロを使うという新たな選択をした2種類の「ハバネロ柚子胡椒」を、ご紹介したいと思います。

唐辛子を超える辛さと旨さの選択、ハバネロ柚子胡椒

Image: 合同会社aquamarine

「ハバネロ柚子胡椒」は、柚子胡椒の定番素材である唐辛子をハバネロに置き換えた一品。ハバネロは唐辛子の約7倍の辛さを持つとされ、少量でもしっかりと存在感があります。

Image: 合同会社aquamarine

「ハバネロ柚子胡椒」には唐辛子も配合されていますが、主役はあくまでハバネロ。普通の柚子胡椒では物足りない、そんな方に向けた仕上がりです。たとえば、いつもの冷奴にほんの少し添えるだけ。晩酌のひとときが、ぐっと引き締まります。

緑の刺激、赤のフルーティーさ

「ハバネロ柚子胡椒」のラインナップは赤と緑、2色のハバネロを使い分けた2種セット。

Image: 合同会社aquamarine

緑のハバネロ柚子胡椒は、しっかりとしたキレのある辛さが特長。刺激を求める方におすすめ。

Image: 合同会社aquamarine

赤のハバネロ柚子胡椒は、フルーティーな甘みも感じられる緑よりマイルドな味わい。

週末の鍋には緑、来客時のローストビーフには赤。そんな使い分けも面白いですし、色で選ぶ楽しさが食卓にちょっとした話題を添えてくれます。

素材の力、神奈川県足柄産のこだわり

Image: 合同会社aquamarine

「ハバネロ柚子胡椒」で使用される柚子もハバネロも、神奈川県足柄の地で育ったもの。澄んだ水と豊かな日差しを受けた素材は、香りの立ち方にも違いが感じられます。

刻み具合はあえて荒めに仕上げ、素材本来の旨味をダイレクトに届ける狙いも。塩も国産を使用し、全原材料が国産の徹底ぶりです。

長く使える保存性と活用例

Image: 合同会社aquamarine

賞味期限は冷蔵で6カ月、冷凍で1年と長め。カプサイシンと塩が保存性を高めています。合わせられる料理も幅広く、和食から洋食までOK。

Image: 合同会社aquamarine Image: 合同会社aquamarine Image: 合同会社aquamarine Image: 合同会社aquamarine ・麺類、冷奴、鍋の薬味や味付けに ・ステーキ、ローストビーフ ・カルパッチョのソースにも

夏場のそうめんから冬の湯豆腐まで、1年を通して出番がありそうですね。

辛さと香りのバランス、そして国産素材へのこだわり。気になった方は、まずは2種セットで赤と緑を試してみてはいかがでしょうか。

Image: 合同会社aquamarine

