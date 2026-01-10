この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

大阪ミナミで1月10日、今宮戎神社（大阪市浪速区）の「十日戎」に合わせた新春行事「宝恵駕行列」が盛大に行われた。

宝恵駕行列には、NHK連続テレビ小説「ばけばけ」に出演する円井わんさん、OSK日本歌劇団の翼和希さん、松竹芸能の代走みつくにさん、MBSアナウンサーの上田芹莉さん、吉本興業のオール阪神・巨人、セレッソ大阪ヤンマーレディース、今宮戎神社の福娘ら約500人が参加した。

