今宮戎神社で「十日戎」 ミナミの新春行事「宝恵駕行列」が盛大に

大阪ミナミで1月10日、今宮戎神社（大阪市浪速区）の「十日戎」に合わせた新春行事「宝恵駕行列」が盛大に行われた。



宝恵駕行列には、NHK連続テレビ小説「ばけばけ」に出演する円井わんさん、OSK日本歌劇団の翼和希さん、松竹芸能の代走みつくにさん、MBSアナウンサーの上田芹莉さん、吉本興業のオール阪神・巨人、セレッソ大阪ヤンマーレディース、今宮戎神社の福娘ら約500人が参加した。