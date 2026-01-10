安斉星来、美ボディライン際立つタイトトップス姿「カッコ良すぎる」「着こなせるのすごい」【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】女優の安斉星来が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】「御上先生」生徒役女優、美ボディライン際立つタイトトップス姿
安斉は、ブルーやイエローを基調とした個性的なデザインのシースルートップスをまとい、美しいボディラインを際立たせた。この姿を受けて、ネット上では「カッコ良すぎる」「着こなせるのすごい」「憧れる」などの声が上がっている。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆安斉星来、美ボディライン際立つタイトトップス姿
◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」
