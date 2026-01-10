地図上はとても近そうに見えるのに、実際に交通機関を使って移動してみると、なんだかよく分からない場所を経由しなければならない……なんてこと、よくありますよね。

SEとして働きながら、Xに漫画を投稿している「千葉零」さんが投稿した埼玉県に関するクイズが「ホントに埼玉は電車での横移動が大変……」「埼玉あるあるですな」などと注目を集めています。

■ 草加駅から三郷中央駅に行くには、東京を経由しなければならない

埼玉県在住の千葉さんが、このほど漫画形式で投稿したのは「草加駅から三郷中央駅に行くには電車でどう行くでしょうか？」というクイズ。

漫画内に表示された地図上では草加駅がある埼玉県草加市と、三郷中央駅がある三郷市は、八潮市を挟んで横並びになっています。

直感に従うなら八潮市を経由して横一直線に移動すればいいのですが、実は移動手段を電車に限定するとそれは不可能。草加駅から三郷中央駅には、南側に大きく迂回し、東京足立区の北千住駅を経由しなければならないというのです。

具体的に記すと草加駅から東武スカイツリーラインに乗って北千住駅へ、そこでつくばエクスプレスに乗り換えて三郷中央駅へ、というルート。

埼玉県から埼玉県に移動したいのに、なぜか一度東京に入らなければならない。別に国をまたぐわけではないのでなにか特別な手続きが発生するというわけではありませんが、県外を経由しなければならないのは、なんというか、距離以上に心理的な遠回り感が拭えません。

この「よく分からない迂回」は埼玉県に住んでいる人にとってはあるあるのようで、コメント欄には「でた。何故かめちゃムズい埼玉県の横移動」「埼玉あるあるですな」といった声が寄せられています。

現在は埼玉県内の別の場所に住んでいる千葉さんですが、学生時代は三郷中央駅付近に住んでおり、バイトや友人の家に行く際は今回の「草加駅〜北千住駅〜三郷中央駅」で移動していたそう。当時のことについて「めちゃくちゃ不便ですね」と話しています。

■ バスを使えば、埼玉県内のみの移動で完結するルートもあるが……

一応、バスを使えば埼玉県内のみの移動で完結するルートもある模様。草加駅から東武バスで八潮駅まで行き、そこからつくばエクスプレスに乗り換えて三郷中央駅に辿り着けるようです。

しかし最初の東京経由ルートの所要時間が約29分なのに対し、八潮駅経由のルートは約51分。タイミングによって所要時間は前後することはあるでしょうが、かなりの差が生じています。同じ埼玉県なのに……。

ちなみに千葉さんはバス酔いするタイプのため、バスではなく電車を使うことが多いそう。筆者も同じくバスは苦手な人間なので、もし草加駅、あるいは三郷中央駅付近に暮らすことになったら、学生時代の千葉さんと同じ不便さを味わうことになりそうです。

千葉さんによれば、今回紹介した「草加駅〜三郷中央駅」以外にも、埼玉県内には不便な移動ルートが存在するそうです。

「三郷中央駅〜川口駅、三郷中央駅〜川越駅とかも当時不便だなと感じていました。あとは八潮駅が電車移動のみだと、三郷中央駅以外の埼玉県の駅に行くには千葉県か東京都を経由しないといけないので不便ですね」（千葉さん）

コメントや引用欄には他にも「岐阜駅から県内の多治見駅に行くには愛知県の名古屋駅を経由しなければならない」「滋賀県の堅田駅から県内の草津駅に行くには京都を経由しなければならない」といった各地の不便ルートが続々と寄せられています。

こうした「なんでそこ経由しなきゃなんですかー」案件は、各都道府県の人たちを悩ませているようですね。

千葉零 さん（@tibarei）

記事元URL https://otakuma.net/archives/2026011002.html