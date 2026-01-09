『名探偵コナン』1188話 コナンと石川元気が事件の黒幕を追跡
アニメ『名探偵コナン』の1188話「追跡！ 探偵タクシー3」のあらすじと先行カットが到着した。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
1188話のあらすじはこちら。
＜1188話「追跡！ 探偵タクシー3」＞
小五郎オタクの運転手・石川元気のタクシーで、コナンと小五郎は不来市へ。市が主催するイベントのSPゲストとして招かれたのだが、その推薦者が目暮警部だと知り、コナンは違和感を覚える。本人に確認するも心当たりはなく、疑念は深まるばかり。さらに警部から、都内では奇妙な宝石強盗が多発していると知らされ……。探偵と警察をあざ笑う二つの謎が交差するとき、コナンと石川元気は事件の黒幕へと追跡を開始する！
＞＞＞『名探偵コナン』1188話の先行カットをすべてチェック！（画像6点）
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
