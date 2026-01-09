この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Aty」が、「まるで実家に帰ってきた子供たちみたいにはしゃぐカワウソ 」という動画を公開しました。カワウソのアティくんとういちゃんが、子どもの頃に通っていた思い出深いキャンプ場を訪れ、大はしゃぎする様子が収められています。



2025年の12月、カワウソ一家は「青野原野呂ロッジキャンプ場」の忘年会に招待されました。４、5年前には毎週末のように訪れていた野呂ロッジ。飼い主さんが脚を骨折した折には３ヶ月ほど住まわせてもらったこともあり、思い出がたくさん詰まったキャンプ場です。ういちゃんが初めて泳いだのも、野呂ロッジの場内を流れる道志川でした。



出発の朝、お出かけ先が「忘年会」という名の「宴」だとわかると、アティくんもういちゃんもソワソワ。どうやら狙いは宴で出るはずのお寿司のようです。車の中でも落ち着かない様子のふたりは、窓から流れゆく景色を眺め、期待に胸を膨らませています。



いざキャンプ場に到着すると、カワウソたちはさっそく勝手知ったる場内を散策します。真冬にもかかわらず、元気いっぱいに川遊びを楽しむふたり。「次、隣に行こうぜ」とお隣のキャンプ場にも挨拶に行くなど、久しぶりの道志川を満喫しました。



散歩を終え、いよいよ忘年会の会場となっている管理棟へ。キャンプ場のオーナーさんやたくさんのスタッフさんたちに温かく迎えられるアティくんとういちゃん。4年ぶりに会うスタッフさんのことも、ふたりはちゃんと覚えていました。



実はういちゃん、飼い主さんのお家にやってきた当初は手がつけられないほど凶暴で、ケージから出せなかったと言います。そんなういちゃんがすっかり人に慣れて甘えてくる様子に、みんな驚きを隠せませんでした。



ちゃっかり宴に参加して念願のお寿司のネタをもらうと、カワウソたちのテンションは最高潮に。夢中になったういちゃんは白ごはんまで口にして、飼い主さんを驚かせました。アティくんもういちゃんも、懐かしい人々に囲まれ、ご馳走ももらって、まるで実家に帰省した子どものように大はしゃぎ。楽しいひとときを過ごしました。



思い出の場所でたくさんの人々の愛情に包まれ、ご馳走を堪能するカワウソたちの姿が、観る人をほっこり癒してくれる動画です。



※撮影場所 青野原野呂ロッジキャンプ場

https://norolodge.com/