1月6日、大手牛丼チェーン店の『吉野家』が昨年7月末に発売された『厚切り豚角煮定食』を期間限定で再発売した。

【写真】「白ご飯との相性良すぎる」絶賛されている吉野家の豚角煮定食

大絶賛された定食が期間限定で復活

「昨年時は店舗での売り切れが相次ぐなど、かなり好評だった商品です。期間限定での販売だったため、中には食べられなかった人もいたそう。大人気商品の復活にネットは盛り上がり、注文報告が寄せられる一方で、“おすすめ”と口コミも広がっています」（フードライター、以下同）

今回も期間限定での発売かつ数量限定のため、なくなり次第終了となる。

「『厚切り豚角煮定食』について、吉野家の公式サイトでは《大きな豚バラ肉をとろけるほど柔らかく煮込み、さっぱりとした味に仕上げました。ねぎラー油との相性も良く、別添のからしで味の変化も楽しめる満足感ある一品です》と紹介。公式Xでも関連投稿を連投するなど、かなり激推ししている感じですね

定食のご飯増量やおかわりは無料で、価格は税込1,097円。大きな角煮をご飯に乗せ、ねぎラー油と合わせたら…絶品なことは間違いなさそうです。普段、吉野家に行かない人もこれを機に足を運んでみるのもよいかもしれません」

今回の復活に対し、ネット上では、

《白ごはんと相性よすぎる。ごはん大盛りとおかわり無料なのも最高。温玉乗せて丼にしてみろ。飛ぶぞ。》

《これ復刻ほんと嬉しい、前回食べてない人はぜひ》

などのコメントが寄せられている。

現時点で“売り切れ”となっている店舗もあるようだが、こうした状況について、吉野家の広報に問い合わせみると、

「日ごとの仕入れや納品状況に関しては店舗ごとに異なり、工場や拠点によって、店舗ごとの販売数も異なるので、吉野家全体として“売り切れ”と公表することは難しい状況になっています。

また一日ごとに在庫を管理しているので、在庫がなくなってしまった店舗に関しては申し訳ない思いはありますが、入荷されたタイミングで再度ご来店いただけますと幸いです」

好評につき、復活を望む意見は多かったという。

「店舗の従業員に対してやお客様相談室、SNS等、さまざまなところから復活を望むお声が数多く寄せられました。まだ発売したばかりではありますが、お客様に喜んでいただければ嬉しい限りです」（前出・吉野家広報担当者）

花金の夜に、角煮定食でひとっ飛びするのもいいかもしれない。