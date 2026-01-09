ムラなく浸透、しっかり洗浄。毎日の洗濯をもっと清潔に【東芝】の洗濯機がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
少ない水でもしっかりキレイ。手軽さと洗浄力を両立した一台【東芝】の洗濯機がAmazonに登場!
東芝の洗濯機は、衣類の奥に入り込んだ汚れまでしっかり落とすために、浸透力と洗浄力を高めた「Wシャワー洗浄」を採用している。2本のシャワーが洗浄液を衣類全体に均一に行き渡らせ、ムラを抑えながらまっ白に洗い上げる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
がんこな汚れには、最大3キログラムまで対応する「つけおきコース」が活躍し、時間をかけて汚れを浮かせてスッキリと落とすことができる。
→【アイテム詳細を見る】
日々のお手入れも簡単で、糸くずが捨てやすいカセット式糸くずフィルターを採用。取り外しやすく、こまめに清潔を保てる仕様となっている。「ちょっと洗い」には、手動設定で最低水位12Lにできるため、少ない水で効率よく洗えるのも嬉しいポイントだ。
→【アイテム詳細を見る】
毎日の洗濯を手軽に、そしてしっかりキレイに仕上げるための機能を詰め込んだ、扱いやすく信頼性の高い一台となっている。
少ない水でもしっかりキレイ。手軽さと洗浄力を両立した一台【東芝】の洗濯機がAmazonに登場!
東芝の洗濯機は、衣類の奥に入り込んだ汚れまでしっかり落とすために、浸透力と洗浄力を高めた「Wシャワー洗浄」を採用している。2本のシャワーが洗浄液を衣類全体に均一に行き渡らせ、ムラを抑えながらまっ白に洗い上げる。
→【アイテム詳細を見る】
がんこな汚れには、最大3キログラムまで対応する「つけおきコース」が活躍し、時間をかけて汚れを浮かせてスッキリと落とすことができる。
→【アイテム詳細を見る】
日々のお手入れも簡単で、糸くずが捨てやすいカセット式糸くずフィルターを採用。取り外しやすく、こまめに清潔を保てる仕様となっている。「ちょっと洗い」には、手動設定で最低水位12Lにできるため、少ない水で効率よく洗えるのも嬉しいポイントだ。
→【アイテム詳細を見る】
毎日の洗濯を手軽に、そしてしっかりキレイに仕上げるための機能を詰め込んだ、扱いやすく信頼性の高い一台となっている。