『呪術廻戦』新キャスト発表 虎杖悠仁の両親・仁役は豊永利行、母・香織役は林原めぐみ
アニメ『呪術廻戦』の第3期「死滅回游 前編」第1話（通算48話）が、9日（8日深夜）に放送され、追加キャストが発表された。主人公・虎杖悠仁の両親である父・虎杖仁役を豊永利行、母・虎杖香織役を林原めぐみが担当した。
【動画】不気味な雰囲気…公開された『呪術廻戦』死滅回游の新ED映像
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』は、謎に包まれた史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ、呪術を与えられた者たちの殺し合いがダイナミックに描かれる。
■『呪術廻戦』放送スケジュール
第48話〜第54話：1月8日〜2月12日
閑話：2月19日
第55話〜第59話：2月26日〜3月26日
閑話は「#死滅回游 前編」の映像を中心としつつ、それぞれ新規ナレーションを加えた再構成番組を予定。
また下記の放送日は、放送時間が変更となります。
2月5日：0 :36〜
2月12日：0 :36〜
2月19日（閑話）：26:00〜
※放送時間は都合により予告なく変更になる可能性あり。
