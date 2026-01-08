俳優・松田龍平（４２）が８日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。家族について語った。松田はテレ朝で９日にスタートする「探偵さん、リュック開いてますよ」（金曜、後１１・１５）に主演している。

俳優だった父・松田優作さんを６歳だった１９８９年に亡くしている松田。がんとの闘病の末、４０歳で亡くなった父について、「父親の年に近づくにつれて、近づいてきたぞー！という感じが、いざなってみると…」と話した。ハリウッド作品「ブラックレイン」に出演するなど、世界的にもその名を刻んだ偉大な父。父が生きた年齢を超えても「あんま年下に見えないですけどね」といい、「お父さんというより、役者として松田優作を見ることだったり、父親と仕事をしてきた人たちと会うことによって、そこで知る松田優作の方が多くなってきて」と語った。

子どもについて聞かれると、「僕が初めて親になったのは２５の時で」「娘が高校１年生」と話し、「１６の娘と、あと再婚して３歳の息子がいます」と説明。「あんまり結婚してることだったり、父親になること…考えたことがない…気づいたらなっていた」と照れ笑いを浮かべ「父親になりながら、いろいろ自分も成長してきたと思うし、その分苦労をかけたなという気持ちもありますし」。

６歳で父を失い、自身は２５歳で父になった。「気概がちょっと足りなかったと思います。父親になるという…」と当時を振り返った。

松田は０９年にモデルの女性と結婚。娘が誕生するが１７年に離婚。２１年１０月にモデルで写真家のモーガン茉愛羅と再婚。翌年、長男が誕生した。