「寿司より美味しい！」フランス人男性が絶賛した日本の和牛寿司とは？秋葉原での“神対応”にも感動
YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が、「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた」と題した動画を公開。企画者であるJukia氏が、日本に到着したばかりのフランス人男性2人をもてなし、彼らの素直なリアクションが注目を集めている。
動画は、Jukia氏が空港で来日したばかりの外国人に声をかける場面から始まる。「FREE RIDE」は、観光案内とホテルまでの送迎を無料で行う企画だ。今回ゲストとなったのは、フランスから初めて日本を訪れたというアニメ好きの男性2人組だ。
車に乗り込んだ一行がまず向かったのは、アニメの聖地・秋葉原。アニメ好きの2人は、店内に並ぶフィギュアの数々に「ここは天国だね」「やばいね！」と大興奮。お気に入りのキャラクターのフィギュアを見つけ、記念に購入するなど、日本のサブカルチャーを存分に満喫した。
その後、夕食のために訪れたのはハラル認証を受けた焼肉店。初めて食べる和牛の寿司に、男性の一人は「美味しい！」と満面の笑みを見せ、もう一人も「完璧だよ」と絶賛。さらに、サーロインを食べた際には「本当に美味い！お寿司より美味しいよ」「人生で食べたお肉の中で一番美味しい」と、日本の食文化に深く感動した様子だった。
Jukia氏の温かいおもてなしは最後まで続き、一行は固いハグを交わして別れを告げた。男性は「おもてなしは100点満点だよ」「完璧な日だった」と感謝を述べ、初日の日本観光は忘れられない思い出となったようだ。
YouTubeの動画内容
【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです。
