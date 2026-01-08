おいしすぎて永遠に食べられる!?キケンな「無限白菜」4選
止まらないおいしさ！ご飯やお酒に合う白菜おかず
旬の白菜を使った人気メニューをご紹介。その名も「無限白菜」。ネーミングだけでもう“やめられない・止まらない”雰囲気大！
ツナと鶏ガラスープの素で旨味満点のおいしさ
にんじんを加えて彩りアップ！めんつゆで味付け簡単
マヨネーズとかつおぶしが大活躍！塩昆布のポイント
焼き肉のたれとの相性抜群！ラー油も忘れずに！
白菜消費にもぴったり！冬のあるある悩み解消
こんなおいしそうなレシピを知ったら作らないわけにはいきませんよね。どのレシピも名前の通り「無限」に食べられるおいしさ。味の種類も鶏ガラ味から焼肉のタレを使ったものまでバリエーション豊富で、組み合わせとしては珍しい焼き肉のタレやラー油との相性も抜群です。
冬は丸ごと買った白菜が残っている、白菜を使った料理といえば鍋ばかりでは飽きてしまう…という悩みをお持ちの方も多いですが、「無限白菜」を上手に食卓に取り入れることでそれらの問題も解決！ レシピによっては白菜1/4カットを使うので、余った白菜も楽々消費できちゃいます。これでまた冬おかずのレパートリーが増えますね。