「どこまで踏み込んでいい？」再婚相手の家族との“ちょうどいい距離”
再婚で新しい生活が始まるとき、パートナー本人との関係だけでなく、その家族との距離感にも悩む瞬間が出てくるはず。近づきすぎても、離れすぎてもお互いに疲れてしまう。だからこそ、無理のない“ちょうどいい距離”の基準を持っておくことが大事です。
「急に家族になる」はハードルが高い
“もう家族なんだから”という空気に合わせようとすると、自分のペースを見失いがち。大切なのは、いきなり距離を詰めるより、「まずは知らない人同士から始まる」という前提を持つこと。焦らず、“わからないまま”でいる期間があってもOKです。
関わり方は“相手の反応”で微調整する
最初から踏み込みすぎると、相手に構えられてしまうことも。挨拶、近況報告、お礼などは、短く・丁寧に・適度に。その反応を見て、少しずつ距離を確認しながら動くほうが無理がありません。ペースは“相手と合わせる”より、相手と確認していく感覚が近いでしょう。
パートナーを“間に入れる”のは悪いことじゃない
全部を自分でやろうとするほど、気疲れしてしまいます。伝えたいこと・聞きたいことは、パートナーに言葉の温度を確認してもらうのも一つの方法。必要以上に自分で抱え込まないことが、関係の摩耗を防ぐカギです。
再婚相手の家族との距離感は、“理想像どおり”にいかなくて当たり前。長い時間をかけて整えていくものという心構えで、無理なく少しずつ距離を決めていけばいいのです。 ※本記事の画像は生成AIで作成しています
🌼「前の結婚と比べてしまう…」そんな時に思い出したい“視点の整え方”