去就報道は二転三転…「ハマスタ0封」の右腕が横浜に

デュプランティエの去就を巡っては、オフに入ってから情報が二転三転。ソフトバンクをはじめ、巨人やオリックスへの移籍も噂される中、最終的にベイスターズが争奪戦を制した形だ。 デュプランティエは来日1年目の昨季、15試合に先発し6勝3敗、防御率1.39という好成績をマーク。特に横浜スタジアムでは2試合で14イニングを投げ、1点も取られないという「ハマスタ無双」ぶりを発揮しており、DeNAにとってはこれ以上ない補強となった。

【画像】DeNAに加入したデュプランティエ（画像は横浜DeNAベイスターズXより引用）

先発ローテーションの柱へ

DeNAは今オフ、ケイやジャクソンといった先発の柱が退団。その穴を埋めるべく、ホセ・ルイーズ投手や、オースティン・コックス投手、ショーン・レイノルズ投手ら外国人投手を次々と獲得してきた。ここに日本球界での実績十分なデュプランティエが加わることで、強力なローテーション形成が期待される。

SNSでは安堵と驚きの声

待望の正式発表を受け、SNS上ではファンからの反響が相次いでいる。DeNAファンからは「待ってました！いつ正確な情報がくるのか待ち遠しかった」「ハマスタでは無双状態だったので東選手とダブルエースの働き頼みます!!」「背番号0とは驚き」といった歓喜と驚きの声が上がった。また、古巣の阪神ファンからも「1年だけでも一緒に戦えて良かったよ。優勝に貢献してくれてありがとう」「何があっても阪神の選手たちは歓迎してくれると思う」と、感謝とエールが送られている。

関連投稿：https://x.com/ydb_yokohama/status/2008011745869324663