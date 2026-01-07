虫歯治療で「何度も通院」が必要に…「歯医者の点数稼ぎ」「儲けるために何回も治療してる」と聞きますが、実際ナゼですか？“一度で完了しない理由”とは

歯医者はなぜ何度も通院しなければならない？

前記のとおり、多くの歯科治療は、一度に完了できない複数の工程があるため、何度か通院する必要があります。また、虫歯が複数箇所に広がっている場合、1回ですべてを治療すると、患者の身体的負担が増えるといった理由があり、何回かに分けて治療を進めています。

例えば、虫歯が大きく進行しており、神経の治療をしなければならない場合、感染がなくなるまで慎重に治療を進めるため複数回の治療が必要です。歯医者が複数回通院させるのは、医学的かつ患者の負担を減らすためであり、単純に「お金を稼ぎたいから」という理由ではありません。



点数稼ぎと言われる背景とは？

「歯医者が何度も通院させるのは、点数稼ぎのため」と聞いたことのある人もいるかもしれません。日本の医療制度では、治療内容によって点数が定められており、患者の負担割合（1～3割）に応じて、窓口で支払う金額が決まります。

構造上、何度も通院させたほうが歯医者の売上が上がるのは事実です。ただし、多くの患者を診療するために、1人あたりの診療時間を30分程度に設定しているケースが多く、一度に治療できる範囲には限界があります。

コンビニよりも多いと言われる歯医者ですが、治療や予防で通院する際、自分にとってよいクリニックなのかを判断する必要があります。そのためには、何度も通院させるかではなく、歯科医師の方針や人柄を見極めなければなりません。



よい歯医者とは？

「よい歯医者を選ぶ方法」は多くの人が知りたい情報でしょう。ただし、最終的には人と人の関係になるため、唯一無二の選び方はありません。よい歯医者を選ぶ際に重要視するべき点は、次のようなものです。



・公式サイトを詳細にチェックする

・口コミを参考にする

・診療時に丁寧な説明がある

・長期的な話をしてくれる

筆者が通っている歯医者は、「予防のために通うクリニック」を目指しており、現在は数ヶ月に1回、クリーニングに通っています。過去通院していた歯医者は、口の空け方が強引で、毎回唇が荒れていました。

現在、歯医者に通っているという人もいるでしょう。「今の歯科医師とはなんとなく合わない」と感じている人は、クリニックを変えてみるのもよいのかもしれません。



まとめ

歯医者が何度も通院させるのは、点数稼ぎではないケースが大半です。医学的・患者の負担・保険治療の観点から、歯科治療は複数回に分ける必要があります。それでも、虫歯の治療で何回も通院するのは、多くの人が面倒に感じるでしょう。

当然のことですが、短期間で歯医者に何度も行きたくなければ、食後の歯磨き、定期的な歯科健診・クリーニングが必要です。痛みがなくても、将来の歯の健康のために歯医者に行ってみるのも選択肢の1つです。

執筆者 : 藤岡豊

2級ファイナンシャル・プランニング技能士