鎮西や市立尼崎が3回戦に進出！ 前回大会ベスト4の東亜学園は初戦敗退【春高バレー男子2日目】

第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー2026）の男子1回戦と2回戦が6日（火）に行われた。

Bコートの第3試合では、第79回国民スポーツ大会（わたSHIGA輝く国スポ）3位の雄物川（秋田）が松阪工（三重）と対戦。雄物川は、昨年10月に就任したばかりのOB・赤川育也監督指導のもと完勝。7日（水）に行われる2回戦で安来（島根）と激突する。

一方、Bコートの第5試合では前回大会ベスト4の東亜学園（東京）が静清（静岡）にフルセット負け。シードの東亜学園は初戦となる2回戦で姿を消した。勝ち上がった静清は3回戦で都城工（宮崎）vs 松本国際（長野）の勝者と対戦する。

Cコートの第5試合では、令和7年度全国高等学校総合体育大会 （インターハイ）とわたSHIGA輝く国スポで王者に輝いた鎮西が、同校初の3冠に向けて愛工大名電（愛知）に辛勝。苦しみながらも初戦の2回戦を突破した鎮西は3回戦で、土浦日大（茨城）vs 高岡第一（富山）の勝者と対戦する。

また、Cコートの第6試合でも2回戦が行われ、大エースのハントラクル星夏を擁する市立尼崎（兵庫）は西原（沖縄）と対戦。インターハイ準優勝の実力を発揮した市立尼崎がストレート勝利を収めた。

6日（火）に行われた春高バレーの男子1回戦と2回戦の結果、および7日（水）に開催される男子2回戦の組み合わせは以下の通り。

◼︎春高バレー2026男子1回戦試合結果（1月6日開催）



市立高知商（高知）0-2 日本航空（山梨）

山形中央（山形）1-2 松本国際（長野）

弘前工（青森）1-2 佐賀学園（佐賀）

都城工（宮崎）2-0 徳島科学技術（徳島）

雄物川（秋田）2-0 松阪工（三重）

一関修紅（岩手）1-2 高岡第一（富山）

安来（島根）vs 高崎（群馬）

高川学園（山口）1-2 土浦日大（茨城）



◼︎春高バレー2026男子2回戦試合結果（1月6日開催）



静清（静岡）2-1 東亜学園（東京）

愛工大名電（愛知）1-2 鎮西（熊本）

駿台学園（東京）2-0 県岐阜商（岐阜）

市立尼崎（兵庫）2-0 西原（沖縄）



◼︎春高バレー2026男子2回戦対戦カード（1月7日開催）



10:00 近江（滋賀）vs 川内商工（鹿児島）

10:00 福井工大福井（福井）vs 岡山東商（岡山）

11:00 佐賀学園（佐賀）vs 日本航空（山梨）

11:00 都城工（宮崎）vs 松本国際（長野）

12:10 東山（京都）vs 東北（宮城）

12:10 福岡大大濠（福岡） vs 小松大谷（石川）

13:20 東海大札幌（北海道） vs 東洋（東京）

13:20 土浦日大（茨城） vs 高岡第一（富山）

14:30 関根学園（新潟）vs 東海大相模（神奈川）

14:30 雄物川（秋田）vs 安来（島根）

15:40 市立船橋（千葉）vs 崇徳（広島）

15:40 春日部共栄（埼玉）vs 清風（大阪）

