「ラヴ上等」きぃーちゃん（鈴木綺麗）、ショーパン×柄ストッキングで美脚際立つ「ため息出るほど可愛い」「小顔で脚長い」と反響
【モデルプレス＝2026/01/06】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演しているきぃーちゃんこと“きぃぃりぷ”（鈴木綺麗）が1月5日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開した。
【写真】「ラヴ上等」出演ギャル「小顔で脚長い」柄ストッキングで美脚際立つ
きぃーちゃんは「みんなお正月何してたの？」「自分へのクリスマスプレゼントで買った ＠viviennewestwood の帽子可愛い」と記し、街中で撮影したコーディネート写真を投稿。黒のアウターにショートパンツとドット柄のストッキングを合わせた美しい脚が際立つショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「憧れのスタイル」「綺麗すぎます」「小顔で脚長い」「ため息出るほど可愛い」といったコメントが寄せられている。
鈴木は、雑誌「egg（エッグ）」（エイチジェイ）の専属モデルとして活躍し、「TGC teen」などのファッションショーに多数出演。モデルとしての活動に加えて「踊る！さんま御殿！！」（日本テレビ系）や「マツコの知らない世界」（TBS系）に出演するなど、活動の幅を広げてきた。現在は高校のメイク講師として、生徒にメイクの基礎などを指導している。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
