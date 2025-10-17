食楽web ●京都の老舗和菓子屋『今西軒』が作る、こだわりのおはぎ。観光客のみならず、地元民から根強く愛される理由を探ります。 観光客で溢れる京都の中心部に、地元の人々に長く愛されている和菓子屋があります。その名は『今西軒』。京都には和菓子の名店が数多くありますが、おはぎと言えば、まず名があがるのがこのお店。過去には『魔法のレストラン』や『マツコの知らない世界』など、何度もメディアに取り上げられて