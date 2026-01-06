【地震速報】鳥取県、島根県で最大震度5強の地震が発生しました(10:18頃発生)
【地震情報 2026年1月6日】(12:40更新)
10時18分頃、島根県東部を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM6.4、最大震度5強を鳥取県、島根県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。
【震度速報 2026年1月6日 10:21】(10:21更新)
10時18分頃、地震がありました。震度３以上を観測した地域は次の画像のとおりです。
