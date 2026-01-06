＜借りパク？＞子どもが友達に貸した靴下が返ってこない！相手の親はおかしいと思わないの？

写真拡大 (全2枚)



子どもの友達が泊まりにきた際、家から持ってくるのを忘れることがあるかもしれません。そうすると子どもが使っているものを貸すことになりそうですが、問題はその後。ママスタコミュニティのあるママの場合、貸したものが返ってこないそうです。こんな投稿がありました。

『娘の友達が泊まりにきたとき、靴下を忘れてしまったので貸しました。その後、返ってくるどころか、普通に学校に履いてきているみたい。娘が「靴下を返してくれる？」と聞いたら、「忘れていた」と言われたそう。その後も何度も履いているみたいだけれど、その子のママは見かけない靴下があったら気づかないのかな？』


娘さんの友達に貸した靴下が、一向に返ってこないそうです。学校で靴下を返してほしいと伝えても、忘れていたと言われるだけ。洗って返す準備はしていてもうっかり忘れてしまうならまだわかりますが、学校に履いてきているそう。手にとって履く時点で「これは友達の靴下」とわかるのではないかと思ってしまいますね。友達も気づいていて、あえて返さないのかもしれません。

借りたものを返さない人。自分のものだと勘違い？

『図々しい人はそのまま借りパクする。普通は洗って返すか、新しい靴下を買って返すと思うけれどね』


『靴下だからという話ではなく、単純に借りたものを返す、それをしないならお礼をする、という当たり前のことができないのは、将来、信用問題につながるような人格形成をしているということだと思うんだよね』


泊まりにきた際に借りた靴下は、基本は洗って返すものですね。友達がそれをしないのは、「借りたままでもいい」と考えているからかもしれません。返さないだけではなく、学校にも履いてきているのですから、自分のものだと思っている可能性もあります。借りたものを返さないでいると、次に貸してもらうことはないでしょう。娘さんも、友達を信用できない人として見るようになるかもしれません。

相手の親が靴下に気づかないのは……

子どもが嘘をついている



『普通に「もらった」と嘘をついていると思うよ。親だってそう言われたら、それ以上何も言わないのでは？　靴下はそれほど高くないものだしね』


投稿者さんは、友達のママは気づかないのか？　と不思議に思っています。でも見かけない靴下があって、それを子どもに聞いたとき「もらった」と言われたら、それを鵜呑みにすることもあるのではないでしょうか。子ども同士のやりとりであれば、親が何か言う必要はないと考える場合もあります。靴下はそれほど値段が高いものではありませんから、余計にそう思ってしまうかもしれませんね。

夫婦それぞれ「配偶者が買ってきた」と思っている



『気づかないのはありえるよ。共働きなら洗濯や買い物は夫婦で分担していて、配偶者が買ってきたかも？　と思ってスルーされている可能性もある』


自分が買っていないけれどいつのまにか靴下が増えている、相手の親がそう感じた可能性もあります。仮にママが靴下を見つけていても、パパが買ってきたのだろうと考えているかもしれません。お互いに直接確認する習慣がなければ、見かけない靴下があっても特におかしいと思わないのでしょう。特に夫婦でしっかり家事分担をしているのであれば、なおさらです。

子どもが自分で買ってくることもある



『友達が何歳の子なのかわからないけれど、自分で買ってくることもあるから、親は子どもの靴下を把握していないこともある』


『中高生くらいなら子どもが自分で選んで買ってくることもあるから、いつもと違う靴下があっても気づかないかもね』


子どもの年齢にもよりますが、普段から靴下やハンカチなどの小物を子どもが自分で買ってくることもあるでしょう。ちょっとした小物であれば、お小遣いの範囲内で買えることもあります。今回の靴下も、いつものように自分で買ってきたのだなと親が考えても、不自然ではないかもしれませんね。

貸したのは靴下。あげてもいいんじゃない？

『お泊りにくるような友達に貸した靴下を返してと言うのは、私はなんか嫌だな』


『あくまで私の場合だけれど、素足に履くものを返してもらおうとは思わない。だから新品や子どものお気に入りは出さない。捨ててもらってもいいやと思うものを渡す』


家に泊まりにくるくらいですから、その友達とは普段から仲がよいのでしょう。そのような子ならば、「最初からあげるものとして靴下を渡す」というママもいます。また洗濯をしたとしても、友達の肌（しかも足）に直接触れたものですから、人によっては抵抗感がある可能性も。そのため新しいものや子どものお気に入りではなく、返ってこなくても問題ないようなものになるようです。

相手にとってラストチャンス。「返してほしい」と強く言おう

『子どもから、「靴下を返さないなら、もうお泊りはなし」とママが言っていたと言わせたら？　それでも返さないなら家に入れない。忘れたというより、その子が返す気がないんだよ』


『これからは、ものは貸さない、お泊まりはさせない、その対応でよくない？』


貸した靴下を返してほしいと思うならば、繰り返してでも友達に伝えることが大切でしょう。友達なので言いづらい面はあるでしょうが、貸しているのですから、返してもらうのは当然のことですね。それでも返さないのであれば、もう返す気がないと思って諦めることも一つかもしれません。少々悲しいですが今後も同じようなことが起きる可能性を踏まえて、友達には「ものを貸さない」と決めておくことも対策になりそうです。