CREATIVE DESIGN PLATFORMは、フリーランスや学生、リスキリング層に向けた、AI時代でも代替されないデザイナーの役割に特化したオンラインセミナー配信サービス「Designer’s Courage / College(DC/C)」を、1月5日(月)より正式に開始しました。

生成AIの発展により変化するデザイナーの役割に対応し、実務直結の課題解決力や提案力を育成する新たな学習の場が登場。

CREATIVE DESIGN PLATFORM「Designer’s Courage / College(DC/C)」

サービス開始日：2026年1月5日(月)

価格：1セミナー 380円(税込)〜

配信形式：オンラインセミナー配信（会員登録無料・サブスクリプションなし）

URL：[https://site.d-c.college/](https://site.d-c.college/)

近年、生成AIの急速な発展により「デザイン＝作業」の時代は終わりを迎えつつあります。

スキルやセンスだけでは差別化が困難となる中、デザイナーには問題を読み解き、創造性を持って導く役割への進化が求められています。

総務省の調査においてフリーランス人口が8年連続で増加し、若年層やリスキリング層のクリエイティブ業界への参入も増える一方、制作スキルの学習機会に対し、“提案できる人材”を育成する場が不足している現状があります。

こうした背景から、AI時代に求められるデザイナー人材を育てるためのオンラインセミナー配信サービス「Designer’s Courage / College(DC/C)」が登場しました。

デザイナーの価値は“作ること”から“導くこと”へ

このサービスは、AI時代に代替されない力を学ぶための実践型プログラムを展開。

提案力、解釈力、判断軸、価値の導き方を体系化し、「AIにできない部分」を強化します。

実際の案件に基づく“本質的な課題”を扱うことで、実務に直結する知識を習得可能です。

ライブ配信と番組編集を組み合わせたハイブリッド構成により、物語と構造で学びやすさを高め、学習心理学に基づき理解度を向上させています。

また、集中が持続しやすい1テーマ30〜40分の深掘り型で設計されており、学生・若手、リスキリング層、中堅フリーランスのそれぞれの実務課題に対応します。

1セミナー380円(税込)から

より多くの人がサービスを利用できるよう、会員登録無料・サブスクリプションなしの形式を採用し、1セミナー380円(税込)からというリーズナブルな価格設定を実現。

見たいものだけを選んで視聴でき、どこでも学べないデザインワークスキルを1コイン以内で受講可能です。

セミナーで学んだ内容を自らの意思を持って活かし、AIを使いこなすでも闘うわけでもない「第三の道」に触れてもらうため、購入しやすい価格にて提供されます。

リリース記念の初回シリーズでは、「次の時代も“求められ続ける”未来を切り開くクリエイティブワーク」や、「“つくる”の先にある、成果物や承認だけではない、デザイナーとして自分自身を誇れる働き方」をテーマにした全4本のセミナーを一斉配信。

クリエイティブを“作る”仕事から“未来に届ける”仕事へと変化させるための思考法を学べます。

AI時代のクリエイティブワークを学ぶ第一歩として、象徴的なテーマを取り上げた初回シリーズにも注目です。

CREATIVE DESIGN PLATFORM「Designer’s Courage / College(DC/C)」の紹介でした。

