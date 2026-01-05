1月4日に放送された、日本テレビ系の人気バラエティ番組『ザ！鉄腕！DASH!!』（以下、『鉄腕DASH』）の正月特番『ウルトラマンDASH』の番組内容にネットがザワついている。というのも、『鉄腕DASH』のレギュラー出演者である元TOKIOの松岡昌宏（48）が一度も登場しなかったのだ。

X上でも、

《鉄腕DASHは違う番組になっちゃったな。TOKIOの鉄腕DASHが好きだったんだけどな。》

《やっぱ元TOKIOメンバーがいてほしいよー》

《日テレはこのまま鉄腕DASHをぬるっと後輩に移行させて松岡くんと城島さんをフェードアウトさせる方向に持っていこうとしてるようにしか見えなくてめちゃくちゃ腹が立つ》

などといった同番組に対して違和感を覚える声が散見されることに。Xの指摘にある通り、確かに城島茂（55）の出演も多くはなかった。『鉄腕DASH』に一体何が起きているのか――。

発端は、6月に行われた日本テレビの福田博之社長（64）による緊急会見。国分太一（51）の『鉄腕DASH』からの降板が発表されたのだ。

「理由は“重大なコンプライアンス違反”だったのですが、違反の内容は被害者の“プライバシー保護”の観点から、会見では一切明かされませんでした。4カ月間の沈黙のあと、10月に国分さん側が番組を降板させた日テレの対応に瑕疵（かし）があったとして日弁連に人権救済の申し立てをしたんです。

11月には国分さん本人が会見を開き、コンプラ違反の内容について“答え合わせをしたい”と主張するも、日テレの福田社長は“答え合わせするまでもないと考えている”と拒否しました」（スポーツ紙記者）

両者の言い分は平行線――。そんななか、松岡が国分に“加勢”した。

「松岡さんが週刊文春と週刊新潮の取材に応じ、日テレへの感謝を述べつつも、日テレへの不満をブチまけたんです。日テレ側の今回の対応もコンプライアンス違反ではないのかという踏み込んだ発言もありました」（前出・スポーツ紙記者）

日テレと松岡の間に溝が生まれ、『鉄腕DASH』に松岡が登場しない回も増えていたのだが……。「戻るタイミングを逸してしまったのでは」と嘆くのはテレビ局関係者だ。

「新春特番の『ウルトラマンDASH』は日本を代表するアスリートが難易度の高いミッションに挑戦するという『鉄腕DASH』の企画モノであり、松岡さんがヌルッと出演していてもそこまで目立たなかったはず。ですが、この機会を逃したとなると、いよいよ番組復帰は難しい状況になったでしょうね」（前出・テレビ局関係者）

芸能関係者は「もはや番組自体の継続も不可能になるのでは」と指摘。

「松岡さんはほぼ“降板”状態で、城島さんの出演も減っているとなると、『鉄腕DASH』から元TOKIOがゼロになるのはそんなに遠くないはず」（前出・芸能関係者、以下同）

では現在、国分の穴を埋めているSixTONESの森本慎太郎（28）や、なにわ男子の藤原丈一郎（29）らSTARTOの若手たちが『鉄腕DASH』の“後継者”になれるのか？

「日曜のプライムタイムを任せるには荷が重すぎますし、『鉄腕DASH』の視聴者の年齢層から考えても若すぎるでしょうね」